Більшість областей переходить на дистанційне навчання, – ДСЯО

З 1 листопада дистанційне навчання буде впроваджено у школах більшості областей України. А все через те, що регіони переходять до червоного рівня карантину у зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19.

У ДСЯО наголосили, що форма організації навчання в школах визначається з огляду на два чинники: рівень епідемічної небезпеки в області та наявність COVID-сертифікатів у працівників закладу освіти.

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Так, звичайний освітній процес у жовтому рівні епідемічної небезпеки може відбуватися за наявності 80% працівників закладу, які мають COVID-сертифікати, у червоному рівні – за умови 100% вакцинованих працівників.

Чому школи переходять на дистанційку? У Державній службі якості освіти зазначають, що понад половина шкіл, які перейшли на дистанційне навчання, зробили це через недостатній відсоток вакцинації працівників.

Відтак, у більшості областей України освітній процес з 1 листопада відбуватиметься з використанням дистанційної форми навчання, окрім закладів, де 100% працівників мають COVID-сертифікати,

– відповіли у ДСЯО.

Червона зона в Україні

Станом на 29 жовтня 2021 року до червоного рівня епідемічної небезпеки віднесено вісім областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська та Херсонська.

З 30 жовтня червоний рівень встановлюють на територіях ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської. А з 1 листопада – і столиця. Як в цих регіонах будуть працювати школи – читайте у матеріалі 24 каналу.

До слова, більша половина українців вважає, що дистанційне навчання руйнує психіку і соціальні навички дітей, а тому його варто заборонити. До онлайн-навчання ставляться скептично. Деталі опитування – читайте у статті.