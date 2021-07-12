Більшість міленіалів живуть від зарплати до зарплати: як це змінити

Молоде покоління зазнає фінансових негараздів – навіть ті, хто заробляє багато. На це вказують одразу декілька досліджень.

Згідно з дослідженням компаній PYMNTS та LendingClub, 70% міленіалів живуть від зарплати до зарплати. Цікаво, що серед покоління бебі-бумерів, за тих же обставин, цей показник сягає лише 40%.

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Деталі досліджень

В аналізі результатів опитування компанії стверджують, що фінансові негаразди пов'язані з економічними проблемами та складнощами на ринку праці, особливо що стосується працездатних людей у віці від 25 до 40 років. Окрім цього, на ситуацію неабияк вплинула пандемія COVID-19.

Звісно ж, негативне фінансове становище у сучасних реаліях – не дивина. Однак дослідження також визначило, що міленіали, які заробляють понад 100 000 доларів щороку, також мають проблеми з грошима.

Проблема полягає у тому, що разом з ростом доходів, підвищується і їх рівень витрат. Це явище називають "lifestyle creep" – зі збільшенням прибутків зменшується почуття потреби у фінансових заощадженнях та "подушках безпеки". Отже, міленіали не звикли думати наперед – відсутність фінансового планування грає з ними злий жарт.

Міленіали схильні до емоційних та необдуманих покупок / Фото Pexels

Навіщо взагалі заощаджувати

Інше дослідження, проведене серед покоління міленіалів, які однаково заробляють, але по-різному керують власними грошима, підтверджує, що фінансові негаразди мають ті, хто не можуть дати відповіді на запитання "Що таке гроші?".

Окрім цього, міленіали, які мають фінансові проблеми, схильні витрачати гроші на емоційні та необдумані покупки, коли фінансово грамотна молодь лімітує власні витрати.

Без економії та ефективного управління грошима не вдасться заощадити, а одна лише місячна зарплатня не гарантуватиме безпеки у разі виникнення непередбачуваних фінансових обставин.

Для чого потрібні заощадження / Фото Pexels

Повертаємось до основ

Для чого люди взагалі заробляють гроші? Тільки тому, що у них є цілі та потреби. Молоді люди, які не мають жодних цілей, не бачать причин заощаджувати. Накопичувати гроші лише заради накопичень – теж неблагородна справа.

Тому необхідно постійно підвищувати власний рівень фінансової грамоти, досягати цілей та забезпечувати фінансові подушки на випадок непередбачуваних та складних ситуацій.