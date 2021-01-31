Більше третини студентів незадоволені своїм навчанням у вишах: оприлюднили результати опитування
Відсоток незадоволення студентами освітнім процесом стрімко зростає. На це вказує опитування британського Офісу національної статистики.
Джерело: Independent
В січневому опитуванні Офісу національної статистики Великої Британії (ONS) 37% студентів вказали, що вони "незадоволені" або "дуже незадоволені" навчанням у вишах. Це на 8% більший показник, ніж у листопаді минулого року.
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Чому показник підвищився
Найбільшими проблемами, на думку британських студентів, є методи викладання навчального матеріалу педагогами та якість здобутих знань.
У Великій Британії це пояснюють переходом більшості навчальних предметів в онлайн-середовище через третій локдаун, який ввели ще на початку січня.
Згідно з результатами опитування, яке відбулося в період з 8 по 18 січня, більше ніж 2 600 студентів після новорічних канікул досі не повернулися до міст, в яких вони навчаються.
Що відомо про опитування ONSOffice for National Statistics – урядова організація Великої Британії, яка займається демографічними дослідженнями всередині країни.
Січневе опитування проводилося в режимі онлайн. Всього в ньому взяли участь 100 000 студентів британських університетів.
Інші показники та яких заходів вживають виші
Опитування також показало, що 63% респондентів вказують на погіршення свого ментального здоров'я, в листопаді цей показник складав 57%.
Понад 70% студентів відповідають, що змушені були відмовитися від оренди житла та змінити своє середовище. Середній індекс показника добробуту впав з 6,2 пунктів в листопаді до 4,8 у січні.
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Багато університетів Великої Британії знизили або повністю скасували оплату за навчання. Також створюються умови для підтримки ментального здоров'я та добробуту студентів, зокрема впроваджено безкоштовні послуги психологів.
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