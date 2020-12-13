Більше часу на уроки та підготовку: нове дослідження про онлайн-навчання у 2020 році
Учні цього року були змушені перейти на дистанційне навчання через пандемію і це вплинуло на більшість з них негативно. Так, про погіршення засвоєння матеріалу говорять 69% опитаних.
Видання "Інститут міста" провів дослідження серед батьків та з’ясував, як проходило онлайн-навчання.
Цікаво Школи під час локдауну можуть навчати учнів дистанційно, – Шкарлет
Так, за їхніми даними, найважче пережити онлайн-навчання було батькам дітей молодшого шкільного віку, які зовсім не можуть навчатись самостійно (серед молоді таких – 12,7%).
Ще 72,4% батьків відзначили, що стали витрачати більше часу на навчання дітей, а для 58,6% це було складно.
Окрім того, в середньому на підготовку своєї дитини до навчання батьки щодня витрачали 3 години 37 хвилин:
- цікаво, що мами витрачали 3 години 56 хвилин,
- а тати – 3 години 9 хвилин.
Поділитися новиною