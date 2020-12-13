Учні цього року були змушені перейти на дистанційне навчання через пандемію і це вплинуло на більшість з них негативно. Так, про погіршення засвоєння матеріалу говорять 69% опитаних.

Видання "Інститут міста" провів дослідження серед батьків та з’ясував, як проходило онлайн-навчання.

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Так, за їхніми даними, найважче пережити онлайн-навчання було батькам дітей молодшого шкільного віку, які зовсім не можуть навчатись самостійно (серед молоді таких – 12,7%).

Ще 72,4% батьків відзначили, що стали витрачати більше часу на навчання дітей, а для 58,6% це було складно.

Окрім того, в середньому на підготовку своєї дитини до навчання батьки щодня витрачали 3 години 37 хвилин: