У Мінську випускники шкіл приносять свої грамоти і випускні стрічки до тих шкіл, які брали участь у фальсифікації виборів. Окрім того, до мітингів приєдналися і вчителі закладів освіти.

Про це повідомляює портал Tut.by у твіттері.

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Ще 13 серпня деякі школярі приносили грамоти до шкіл. Так, випускники гімназії №40 у Мінську повернули грамоти та дипломи. Вони повісили всі листи подяки на вікто гімназії або приклеїли їх скотчем до перил у школі.

Окрім того, випускники залишають на парканах цих шкіл плакати. Зокрема, на одному з них пише, що "Тут поховано наше майбутнє". Також хтось поставив біля гімназії банку з копійками і написав, що це "останні гроші, які я здаю на школу".

В Минске выпускники приносят свои грамоты и выпускные ленточки к школам. pic.twitter.com/ZVCqJPCXdW — TUT.BY (@tutby) August 14, 2020



Чому студенти так роблять? Все через те, що білоруси підозрюють, що виборчі дільниці, які були розташовані у школах, неправильно підрахували голоси.

На мітинги почали виходити вчителі

У той же час у Мінську близько 250 учителів приєдналися до мітингів. Вони виступають проти насильства силовиків, які пригнічують акції протесту. Педагоги зібралися біля філармонії, в руках у них плакати "Вчителі проти насильства", "Ні – жорстокості" тощо.

Педагоги дзвенять дзвіночками, тримають перед собою підручники та плакати, а також зізнаються, що хочуть, щоб це зупинилося. "Ми не хочемо, щоб батькам було соромно вести своїх дітей до нас у школу", – кажуть вони.

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Протести вчителів у Мінську / Фото Tut.by

Нагадаємо, у містах Білорусі шостий день проходять акції протесту проти результатів президентських виборів, які жорстко придушуються силовиками.

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