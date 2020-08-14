У Білорусі випускники повертають грамоти до шкіл, які брали участь у фальсифікації виборів: фото
У Мінську випускники шкіл приносять свої грамоти і випускні стрічки до тих шкіл, які брали участь у фальсифікації виборів. Окрім того, до мітингів приєдналися і вчителі закладів освіти.
Про це повідомляює портал Tut.by у твіттері.
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Ще 13 серпня деякі школярі приносили грамоти до шкіл. Так, випускники гімназії №40 у Мінську повернули грамоти та дипломи. Вони повісили всі листи подяки на вікто гімназії або приклеїли їх скотчем до перил у школі.
Окрім того, випускники залишають на парканах цих шкіл плакати. Зокрема, на одному з них пише, що "Тут поховано наше майбутнє". Також хтось поставив біля гімназії банку з копійками і написав, що це "останні гроші, які я здаю на школу".
Чому студенти так роблять? Все через те, що білоруси підозрюють, що виборчі дільниці, які були розташовані у школах, неправильно підрахували голоси.
На мітинги почали виходити вчителі
У той же час у Мінську близько 250 учителів приєдналися до мітингів. Вони виступають проти насильства силовиків, які пригнічують акції протесту. Педагоги зібралися біля філармонії, в руках у них плакати "Вчителі проти насильства", "Ні – жорстокості" тощо.
Педагоги дзвенять дзвіночками, тримають перед собою підручники та плакати, а також зізнаються, що хочуть, щоб це зупинилося. "Ми не хочемо, щоб батькам було соромно вести своїх дітей до нас у школу", – кажуть вони.
Протести вчителів у Мінську / Фото Tut.by
Нагадаємо, у містах Білорусі шостий день проходять акції протесту проти результатів президентських виборів, які жорстко придушуються силовиками.