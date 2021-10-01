Працівники поліції одразу виїхали на місця та вживаються необхідних заходів безпеки у закладах освіти.

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Правоохоронці повідомили, що по кожному факту повідомлення будуть проводити перевірку. Адже раніше вже неодноразово надходили повідомлення про небезпеку, які не підтвердилися.

В яких вишах та школах евакуювали дітей

Проте заради безпеки поліція евакуйовує студентів та вишів. Читачі Zerkalo.io розповіли, де евакуювали студентів та учнів.

Виші Білорусі:

  • Білоруський державний університет
  • Білоруський державний аграрний технічний університет
  • Білоруський державний економічний університет.
  • Білоруський державний медичний університет
  • Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
  • Білоруська Державна Академія Зв'язку
  • Білоруська державна академія авіації
  • Мінський державний лінгвістичний університет
  • Академія управління,
  • Берестейський державний технічний університет
  • Гродненський державний аграрний університет
  • Вітебська державна академія ветеринарної медицини
  • Вітебський державний університет імені П. М. Машерова
  • Полоцький державний університет.


Фізичний факультет БДУ / Фото zerkalo.io

Інші навчальні заклади:

  • ліцей від БДУ,
  • юридичний коледж БДУ,
  • гімназії № 11, 16, 29, 38 і 42,
  • школи №186, 196 і 197.

Установи: Falcon Club Arena, готель Marriott, Будинок преси, Будинок футболу, завод «Інтеграл», відділ примусового виконання (Кричев).

До слова, в мережі з’явилася інформація, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив студентам виїжджати за межі України без дозволу адміністрації вишу під час дистанційки. За такі дії їм погрожували відрахуванням. Згодом в університеті пояснили свою позицію. Деталі – читайте тут.