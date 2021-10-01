Працівники поліції одразу виїхали на місця та вживаються необхідних заходів безпеки у закладах освіти.
До теми У Росії школярка виготовила "бомби", бо хотіла підірвати свою школу: фото
Правоохоронці повідомили, що по кожному факту повідомлення будуть проводити перевірку. Адже раніше вже неодноразово надходили повідомлення про небезпеку, які не підтвердилися.
В яких вишах та школах евакуювали дітей
Проте заради безпеки поліція евакуйовує студентів та вишів. Читачі Zerkalo.io розповіли, де евакуювали студентів та учнів.
Виші Білорусі:
- Білоруський державний університет
- Білоруський державний аграрний технічний університет
- Білоруський державний економічний університет.
- Білоруський державний медичний університет
- Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
- Білоруська Державна Академія Зв'язку
- Білоруська державна академія авіації
- Мінський державний лінгвістичний університет
- Академія управління,
- Берестейський державний технічний університет
- Гродненський державний аграрний університет
- Вітебська державна академія ветеринарної медицини
- Вітебський державний університет імені П. М. Машерова
- Полоцький державний університет.
Фізичний факультет БДУ / Фото zerkalo.io
Інші навчальні заклади:
- ліцей від БДУ,
- юридичний коледж БДУ,
- гімназії № 11, 16, 29, 38 і 42,
- школи №186, 196 і 197.
Установи: Falcon Club Arena, готель Marriott, Будинок преси, Будинок футболу, завод «Інтеграл», відділ примусового виконання (Кричев).
До слова, в мережі з’явилася інформація, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив студентам виїжджати за межі України без дозволу адміністрації вишу під час дистанційки. За такі дії їм погрожували відрахуванням. Згодом в університеті пояснили свою позицію. Деталі – читайте тут.