Працівники поліції одразу виїхали на місця та вживаються необхідних заходів безпеки у закладах освіти.

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Правоохоронці повідомили, що по кожному факту повідомлення будуть проводити перевірку. Адже раніше вже неодноразово надходили повідомлення про небезпеку, які не підтвердилися.

В яких вишах та школах евакуювали дітей

Проте заради безпеки поліція евакуйовує студентів та вишів. Читачі Zerkalo.io розповіли, де евакуювали студентів та учнів.

Виші Білорусі:

Білоруський державний університет

Білоруський державний аграрний технічний університет

Білоруський державний економічний університет.

Білоруський державний медичний університет

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка

Білоруська Державна Академія Зв'язку

Білоруська державна академія авіації

Мінський державний лінгвістичний університет

Академія управління,

Берестейський державний технічний університет

Гродненський державний аграрний університет

Вітебська державна академія ветеринарної медицини

Вітебський державний університет імені П. М. Машерова

Полоцький державний університет.



Фізичний факультет БДУ / Фото zerkalo.io

Інші навчальні заклади:

ліцей від БДУ,

юридичний коледж БДУ,

гімназії № 11, 16, 29, 38 і 42,

школи №186, 196 і 197.

Установи: Falcon Club Arena, готель Marriott, Будинок преси, Будинок футболу, завод «Інтеграл», відділ примусового виконання (Кричев).

До слова, в мережі з’явилася інформація, що Київський національний університет імені Тараса Шевченка заборонив студентам виїжджати за межі України без дозволу адміністрації вишу під час дистанційки. За такі дії їм погрожували відрахуванням. Згодом в університеті пояснили свою позицію. Деталі – читайте тут.