У Білорусі з підручників історії викреслили Алексієвич та Шушкевича
Джерело:телеграм "Єврорадіо"
Режим Олександра Лукашенка вирішив викреслити з історії Білорусі лауреатку Нобелівської премії Світлану Алексієвич та одного з підписантів "Біловезьких угод" Станіслава Шушкевича. Зокрема, про них немає жодної згадки у новому підручнику з історії Білорусі для учнів 11-х класів.
Алексієвич входила до Координаційної ради опозиції, але після спроби арешту з міркувань безпеки виїхали до Німеччини. Шушкевич останніми роками нещадно критикує як самопроголошеного білоруського президента Лукашенка, так і його режим.
Актуально У Кремлі допускають політичну інтеграцію Росії та Білорусі
Зміни в "історії Білорусі"
Окрім Алексієвич і Шушкевича, також дісталося й основному супернику Лукашенка на виборах 1994 року – першому прем'єр-міністру Білорусі В'ячеславу Кебічу. Щоправда, його згадують у підручнику лише в контексті того, що він "контролював засоби масової інформації та державний апарат". Але все ж програв Лукашенку.
Крім того, в негативному контексті згадують червоно-біло-червоний прапор і "Пагоня". Перший після розпаду СРСР був у Білорусі офіційним, але Лукашенко вирішив повернутися до радянської символіки. А "Пагоня" вважають традиційним національним гербом.
Загалом, вся частина про сучасність за своїм змістом є подібною до випусків "Панорами": усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось і ніколи не було проблем,
– прокоментували такі "нововведення" білоруські журналісти.
Додамо, що автори підручника – Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш і Солов'янов.
До теми За біло-червоний колір волосся: у Білорусі дівчину оштрафували на майже 1000 доларів
З підручника "Історія Білорусі XIX – початку XX століття" виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича / Фото "Єврорадіо"
Що цьому передувало
- 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, які ні опозиція, ні міжнародна спільнота не визнали вільними та справедливими. За офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко має 80,08% голосів, його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10,09%.
- Відтоді в Білорусі тривають протести, включно зі страйками на деяких державних підприємствах. Під час їхнього придушення затримали тисячі людей. Також є жертви – загинуло щонайменше троє.
- 23 вересня 2020 року Лукашенко в Палаці незалежності в Мінську офіційно проголосили президентом. Церемонія інавгурації була таємною.
- Керівники низки країн Європи не визнають Лукашенка легітимним президентом. Україна також не визнала інавгурацію Лукашенка.
- На початку червня Міністерство освіти Білорусі виключило твори Світлани Алексієвич зі шкільної програми з російської літератури для 11 класів.
- 27 серпня Верховний суд ліквідував Білоруську асоціацію журналістів за позовом Міністерства юстиції. БАЖ існувала понад 25 років.