Алексієвич входила до Координаційної ради опозиції, але після спроби арешту з міркувань безпеки виїхали до Німеччини. Шушкевич останніми роками нещадно критикує як самопроголошеного білоруського президента Лукашенка, так і його режим.

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Зміни в "історії Білорусі"

Окрім Алексієвич і Шушкевича, також дісталося й основному супернику Лукашенка на виборах 1994 року, першому прем'єр-міністру Білорусі В'ячеславу Кебічу. Щоправда, його згадують у підручнику лише в контексті того, що він "контролював засоби масової інформації та державний апарат". Але все ж програв Лукашенку.

Крім того, в негативному контексті згадують червоно-біло-червоний прапор і "Пагоня". Перший після розпаду СРСР був у Білорусі офіційним, але Лукашенко вирішив повернутися до радянської символіки. А "Пагоня" вважають традиційним національним гербом.

Загалом, вся частина про сучасність за своїм змістом є подібною до випусків "Панорами": усі люблять главу країни, ми успішно розвиваємось і ніколи не було проблем,

– прокоментували такі "нововведення" білоруські журналісти.

Додамо, що автори підручника – Касович, Барабаш, Корзюк, Йоцюс, Матяш і Солов'янов.

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З підручника "Історія Білорусі XIX – початку XX століття" виключили згадки про Алексієвич та Шушкевича / Фото "Єврорадіо"

Що цьому передувало