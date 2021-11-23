Била по обличчю та тягала за вухо: на Волині вчителька фізики відлупцювала свого учня

Учителька фізики спершу сварила учня, а тоді вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють: це вже не перший такий інцидент за участі цієї освітянки.

На оприлюднених у місцевому телеграм-каналі кадрах видно, як горе-вчителька тягає учня за вухо та б'є по голові.

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Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

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