Била по обличчю та тягала за вухо: на Волині вчителька фізики відлупцювала свого учня

23 листопада 2021 , 09:07
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Джерело:

"Конкурент"

Учителька фізики спершу сварила учня, а тоді вдарила його по голові. Місцеві ЗМІ повідомляють: це вже не перший такий інцидент за участі цієї освітянки.

На оприлюднених у місцевому телеграм-каналі кадрах видно, як горе-вчителька тягає учня за вухо та б'є по голові.

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Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів,
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

На Волині вчителька відлупцювала свого учня: дивіться відео

У Дніпрі вчителька пиячила на уроках

  • У Дніпрі батьки учнів школу №29 повідомили у мережі про пияцтво вчительки молодших класів
  • Мама однієї з учениць розповіла, що педагогиня приносила горілку до школи та розпивала її у стінах навчального закладу.
  • Вже до 5-го уроку вчителька не могла говорити з учнями. Окрім того, батьки стверджують, що вона била дітей по голові. 
  • Коли деталі "навчального процесу" набули розголосу, у школі повідомили, що вчительку вже звільнили. 
  • Звільнення освітянки підтвердили також в Управлінні освіти департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра.
Автор: Мар'яна Бекало