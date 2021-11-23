Обурливий інцидент стався у селі Цміни, Камінь-Каширського району на Волині. На оприлюднених у місцевому телеграм-каналі кадрах видно, як горе-вчителька тягає учня за вухо та б'є по голові.
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Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.
На Волині вчителька відлупцювала учня: дивіться відео
У Дніпрі вчителька пиячила на уроках
- У Дніпрі батьки учнів школу №29 повідомили у мережі про пияцтво вчительки молодших класів.
- Мама однієї з учениць розповіла, що педагогиня приносила горілку до школи та розпивала її у стінах навчального закладу.
- Вже до 5-го уроку вчителька не могла говорити з учнями. Окрім того, батьки стверджують, що вона била дітей по голові.
- Коли деталі "навчального процесу" набули розголосу, у школі повідомили, що вчительку вже звільнили.
- Звільнення освітянки підтвердили також в Управлінні освіти департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра.