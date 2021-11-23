Обурливий інцидент стався у селі Цміни, Камінь-Каширського району на Волині. На оприлюднених у місцевому телеграм-каналі кадрах видно, як горе-вчителька тягає учня за вухо та б'є по голові.

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Як так можна? Діти, які мають почуватись в безпеці піддаються фізичній розправі з боку вчителів,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці вже зареєстрували інцидент. Наразі триває перевірка.

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