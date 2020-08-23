Шкільна бібліотекарка зі Штату Вірджинія першою у світі вигадала незвичний спосіб доставки книжок своїм учням – вона відправляла їх за допомогою дронів.

Вчителі дали дітям список літератури на літо, і якщо деякі з них учні знайшли в інтернеті, то інші можна взяти лише в бібліотеці, передає Washinghton Post. Але як це зробити під час карантину, коли всі заклади закриті?

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Тому бібліотекарка Келлі Пасек зі США вирішила доставляти книжки учням за допомогою дронів. Вона хотіла допомогти дітям читати твори за шкільною програмою та корисно проводити час на карантині, тож вигадала таку ідею.

Жінка звернулася до виробника дронів компанії Wing, яка належить Google. І вони пообіцяли їй допомогти. Тепер понад 600 школярів округу Монтгомері можуть замовити таку доставку книг.

Дивіться відео, як вчителька відправляє книги на дронах