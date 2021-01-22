За період карантину на 80% зросла кількість часу, протягом якого діти перебувають в цифровому середовищі. В режимі онлайн провели міжнародну конференцію, в якій відповіли на багато запитань вчителів, батьків та керівників закладів освіти.

З метою підвищення рівня цифрової обізнаності та створення безпечних умов для українців у кіберпросторі відбулася міжнародна конференція "Безпечний онлайн 2020: Сучасні виклики". Про це повідомляє пресслужба МОН.

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Організаторами конференції стали Міністерство цифрової трансформації України спільно з Міністерством внутрішніх справ за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу та Міжнародного союзу електрозв'язку. Участь у конференції взяли понад 35 спікерів із різних країн.

Зміст та мета конференції

В межах конференції відбулися такі лекції та панельні дискусії:

"Сучасні небезпеки інтернету та способи боротьби з ними";

"Шляхи побудови безпечного онлайн-простору в Україні";

"Вплив порнографії на свідомість дітей і дорослих";

"Сексуальне насильство в цифровому середовищі";

"Блокування матеріалів та проблеми із законодавством";

"Штучний інтелект";

"Поради батькам щодо безпеки дітей в інтернеті";

"Дезінформація та фейки".

За словами державної експертки Міністерства освіти і науки України Оксани Савицької, батьки часто не знають, що робити з проблемами цифровізації.

Батьки не обізнані в тому, як створити безпечні умови в цифровому середовищі для дітей та до кого звертатися в разі виявлення загроз. Важливо формувати цифрову компетентність школярів, батьків та педагогів,

– розповідає експертка в одній з панельних дискусій на тему кібербулінгу.

Які питання обговорювалися на конференції

Йшлося про організацію безпечного освітнього процесу в кіберпросторі. Це насамперед план дій педагогів під час заняття, якщо трапляється кібератака або використання некоректного цифрового контенту, та перелік вебресурсів, які відповідають вимогам безпеки даних.

Крім того, учасники конференції обговорили такі питання, як важливість співпраці батьків і вчителів щодо перебування дитини в цифровому просторі, безпека самого вчителя, захист підключених до інтернету пристроїв, які використовуються під час організації освітнього процесу.

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Також було визначено, що найкращий спосіб захистити всіх учасників освітнього процесу в мережі під час навчання – це комунікація між батьками, вчителями та управлінцями щодо можливих ризиків та способів їх попередження.