Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що в уряді обговорили питання виходу дітей на офлайн-навчання з 1 вересня. Шмигаль заявив, що кілька міністерств працюють над тим, щоб забезпечити максимально можливу безпеку дітей під час навчального процесу.

Важливо знати З 1 вересня учні та студенти повернуться до навчання у режимі офлайн, – МОН

До обговорення організації та упорядкування навчального процесу долучилися представники Міністерства освіти та науки, Міністерства внутрішніх справ, Мінінфраструктури, Міністерства регіонів та ДСНС.

За даними МОН, цього року готуються піти до перших класів до 400 тисяч дітей.

Безпека дітей — пріоритет для всіх, хто відповідає за організацію навчального року. Мова йде як про безпеку під час повітряних тривог, так і загальну безпеку навчального процесу,

– написав Шмигаль у своєму телеграмі.

Прем'єр-міністр дав відомствам завдання для підвищення рівня безпеки серед школярів та студентів:

ДСНС, Мінрегіону та обласним ВЦА мають перевірити всі укриття в закладах освіти та поблизу них, організувати умови, необхідні для перебування там дітей і дорослих.

Мінінфраструктури та Мінрегіону повинні провести реконструкцію таких укриттів там, де це необхідно.

Обласним ВЦА, ДСНС та інші мають визначити маршрути руху до захисних споруд.

Забезпечення посиленої охорони садочків, шкіл, вишів.

Забезпечення закладів освіти резервними та автономними джерелами енергозбереження.

Забезпечення підвезення дітей до школи там, де це необхідно.

Що відомо про новий навчальний рік

Українські навчальні заклади 1 вересня нарешті повернуться до очної форми навчання. Для цього у школах мають облаштувати місця для укриття у разі загрози авіаудару.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко заявив, що всі діти, студенти та учні мають піти до шкіл, університетів та коледжів професійно технічної освіти.

Він додав, що робота навчальних закладів у прифронтових населених пунктах залежатиме від безпекової ситуації.

Вітренко також розповів, що в українську навчальну програму внесуть зміни. Вони стосуються предметів "світова література" та "історія". Наразі при Міністерстві освіти та науки працюють робочі групи, які займаються цим питанням. До 15 червня ці групи мають подати результати обговорень.

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