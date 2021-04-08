Батьки щороку витрачають тисячі гривень на репетиторів. Тому вчитель з Кіровоградщини Олександр Чучаєв вирішив безкоштовно навчати історії усіх 10-класників України.

Учитель історії та директор школи на Кіровоградщині Олександр Чучаєв викладає онлайн-уроки для школярів, щоб батьки змогли заощаджувати на репетиторах, а діти – здобувати знання у цікавому форматі.

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Його уроки всесвітньої історії можуть переглядати десятикласники по всій Україні. А знайти їх можна на порталі “Всеукраїнська школа онлайн” за цим посиланням.

Як дивитися уроки на платформі “Всеукраїнська школа онлайн”? Для користування платформою ВШО необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. Для цього натисніть кнопку "Зареєструватися" на сайті платформи вгорі праворуч, заповніть реєстраційну форму й активуйте обліковий запис.

Педагог вважає, що батьки звертаються до репетиторів з різних причин:

наприклад, учень не може знайти спільну мову з учителем,

учень не завжди розуміє пояснення вчителя,

або уроки банально не цікаві.

До того ж, багато учнів прагнуть індивідуальної співпраці та допомоги, але вчитель, у класі якого 20 – 30 учнів, цього дати не може. Тому школяр йде до репетитора.

У такий спосіб дитина краще концентрується на навчанні, однак наявність репетитора іноді не впливає на якість знань школяра,

– підкреслює директор закладу освіти.

Які методи використовує Олександр Чучаєв

Вчитель під час розробки онлайн-уроків з всесвітньої історії використовує такі методики, які дозволяють глибше вивчити матеріал та структурувати інформацію.

Наприклад, на уроці "Друга Річ Посполита" педагог використовує комікси, історичні анекдоти та цитати історичних діячів.

Водночас аби розкрити мегаоб’ємну тему "Держави Передньої і Центральної Азії та Латинської Америки в міжвоєнний період" він використовує методику скетчноутингу – створення нотаток у вигляді замальовок і схемок.

Тобто вчитель до кожного уроку він обирає відповідну візуалізацію, хроніку та джерела.