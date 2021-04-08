З цікавими методами: вчитель історії безкоштовно займається репетиторством учнів
Батьки щороку витрачають тисячі гривень на репетиторів. Тому вчитель з Кіровоградщини Олександр Чучаєв вирішив безкоштовно навчати історії усіх 10-класників України.
Джерело:Dyvys.Info
Учитель історії та директор школи на Кіровоградщині Олександр Чучаєв викладає онлайн-уроки для школярів, щоб батьки змогли заощаджувати на репетиторах, а діти – здобувати знання у цікавому форматі.
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Його уроки всесвітньої історії можуть переглядати десятикласники по всій Україні. А знайти їх можна на порталі “Всеукраїнська школа онлайн” за цим посиланням.
Педагог вважає, що батьки звертаються до репетиторів з різних причин:
- наприклад, учень не може знайти спільну мову з учителем,
- учень не завжди розуміє пояснення вчителя,
- або уроки банально не цікаві.
До того ж, багато учнів прагнуть індивідуальної співпраці та допомоги, але вчитель, у класі якого 20 – 30 учнів, цього дати не може. Тому школяр йде до репетитора.
У такий спосіб дитина краще концентрується на навчанні, однак наявність репетитора іноді не впливає на якість знань школяра,
– підкреслює директор закладу освіти.
Які методи використовує Олександр Чучаєв
Вчитель під час розробки онлайн-уроків з всесвітньої історії використовує такі методики, які дозволяють глибше вивчити матеріал та структурувати інформацію.
Наприклад, на уроці "Друга Річ Посполита" педагог використовує комікси, історичні анекдоти та цитати історичних діячів.
Водночас аби розкрити мегаоб’ємну тему "Держави Передньої і Центральної Азії та Латинської Америки в міжвоєнний період" він використовує методику скетчноутингу – створення нотаток у вигляді замальовок і схемок.
Тобто вчитель до кожного уроку він обирає відповідну візуалізацію, хроніку та джерела.
Що відомо про Олександра Чучаєва?Він – фіналіст національного етапу Всесвітнього конкурсу Global Teacher Prize 2020 та переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2020" у номінації "Історія".
Його учні здобувають призові місця в олімпіадах з історії, Малій академії наук та різноманітних конкурсах науково-дослідницьких робіт. Також Олександр – автор методичної розробки “Комікси як освітній тренд”.
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