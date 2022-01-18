Безкоштовний курс для вчителів про підвищення кваліфікації: чим він корисний
Джерело:"Нова українська школа"
У відкритому доступі з’явився безкоштовний онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості". Пройшовши його, педагоги побачать, як змінилася система підвищення кваліфікації та як їм знайти якісне навчання.
Курс створили у співпраці ГО "ЕдКемп Україна", Prometheus, ГО "Смарт освіта" за сприяння МОН України і підтримки МФ "Відродження".
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Для чого потрібен цей курс
Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації педагогів.
Учасники курсу дізнаються:
- як і де обирати програми підвищення кваліфікації;
- на що звертати увагу під час розроблення таких програм;
- як створювати плани підвищення кваліфікації для ЗЗСО та ухвалювати рішення про визнання результатів;
- як заповнювати необхідні документи;
- як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.
Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл:
- педагогічних працівників;
- членів педагогічних рад;
- керівників і засновників ЗЗСО;
- суб’єктів підвищення кваліфікації;
- представників Державної служби якості освіти України.
Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.Як взяти участь? Зареєструватися на онлайн-курс “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості” можна за цим посиланням. Обсяг курсу: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС). Після успішного виконання всіх завдань курсу учасник отримає сертифікат.
Безперервний професійний розвиток учительства є запорукою успіху Нової української школи. Якщо ми хочемо, щоби наші діти навчалися протягом житття, то ми самі маємо демонструвати цю важливу навчичку у 21 столітті,
– каже голова Ради громадської організації "ЕдКемп Україна" Олександр Елькін.
Перед початком навчання необхідно ознайомитися з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та листом МОН "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".
Окремим бонусом для учасників курсу є спеціально розроблені додатки:
- Приклад форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
- Перелік рекомендованих напрямів підвищення кваліфікації.
- Перелік форм і основних різновидів підвищення кваліфікації.
- Алгоритм організації стажування.
- Порадник для самооцінювання педагога.
- Інструмент оцінки ефективності підвищення кваліфікації.
- Приклад оформлення пропозицій до орієнтовного та річного планів підвищення кваліфікації.
- Приклад оформлення клопотання педагогічного працівника про визнання підвищення кваліфікації.
- Приклад оформлення форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
- Приклад оформлення орієнтовного плану підвищення кваліфікації на рік.
- Приклад оформлення річного плану підвищення кваліфікації.
- Алгоритм визнання підвищення кваліфікації педагогічного працівника.
- Вимоги щодо підвищення кваліфікації для атестації.
- Приклад програми підвищення кваліфікації та документа про підвищення кваліфікації.
- Зразок договору та акту виконаних робіт про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації тощо.
"Це тільки приклади оформлення, їх можуть взяти до уваги в закладах освіти й адаптувати під власні потреби з урахуванням чинних вимог, що регламентують ведення ділової документації", – розповідає співавторка онлайн-курсу Оксана Дегтярьова.
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Водночас онлайн-курс і додатки до нього зорієнтовані не лише на педпрацівників. За її словами, навіть Державна служба якості освіти може знайти, що взяти з цього курсу, і, безумовно, суб’єкти підвищення кваліфікації.
Коли людина обирає програму підвищення кваліфікації, то може керуватися зібраними в документі вимогами до суб’єктів підвищення кваліфікації і їхніх програм. Це допоможе не потрапити в ситуацію, коли надавач не дотримався якихось вимог і педрада не може визнати такі результати підвищення кваліфікації.