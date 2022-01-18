Безкоштовний курс для вчителів про підвищення кваліфікації: чим він корисний

У відкритому доступі з’явився безкоштовний онлайн-курс "Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості". Пройшовши його, педагоги побачать, як змінилася система підвищення кваліфікації та як їм знайти якісне навчання.

Курс створили у співпраці ГО "ЕдКемп Україна", Prometheus, ГО "Смарт освіта" за сприяння МОН України і підтримки МФ "Відродження".

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Для чого потрібен цей курс

Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації педагогів.

Учасники курсу дізнаються:

як і де обирати програми підвищення кваліфікації;

на що звертати увагу під час розроблення таких програм;

як створювати плани підвищення кваліфікації для ЗЗСО та ухвалювати рішення про визнання результатів;

як заповнювати необхідні документи;

як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.

Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл:

педагогічних працівників;

членів педагогічних рад;

керівників і засновників ЗЗСО;

суб’єктів підвищення кваліфікації;

представників Державної служби якості освіти України.

Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.

Зареєструватися на онлайн-курс “Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги та можливості” можна за цим посиланням . Обсяг курсу: 15 годин (0,5 кредиту ЄКТС). Після успішного виконання всіх завдань курсу учасник отримає сертифікат.

Безперервний професійний розвиток учительства є запорукою успіху Нової української школи. Якщо ми хочемо, щоби наші діти навчалися протягом житття, то ми самі маємо демонструвати цю важливу навчичку у 21 столітті,

– каже голова Ради громадської організації "ЕдКемп Україна" Олександр Елькін.

Перед початком навчання необхідно ознайомитися з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та листом МОН "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Окремим бонусом для учасників курсу є спеціально розроблені додатки:

Приклад форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Перелік рекомендованих напрямів підвищення кваліфікації.

Перелік форм і основних різновидів підвищення кваліфікації.

Алгоритм організації стажування.

Порадник для самооцінювання педагога.

Інструмент оцінки ефективності підвищення кваліфікації.

Приклад оформлення пропозицій до орієнтовного та річного планів підвищення кваліфікації.

Приклад оформлення клопотання педагогічного працівника про визнання підвищення кваліфікації.

Приклад оформлення форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Приклад оформлення орієнтовного плану підвищення кваліфікації на рік.

Приклад оформлення річного плану підвищення кваліфікації.

Алгоритм визнання підвищення кваліфікації педагогічного працівника.

Вимоги щодо підвищення кваліфікації для атестації.

Приклад програми підвищення кваліфікації та документа про підвищення кваліфікації.

Зразок договору та акту виконаних робіт про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації тощо.

"Це тільки приклади оформлення, їх можуть взяти до уваги в закладах освіти й адаптувати під власні потреби з урахуванням чинних вимог, що регламентують ведення ділової документації", – розповідає співавторка онлайн-курсу Оксана Дегтярьова.

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Водночас онлайн-курс і додатки до нього зорієнтовані не лише на педпрацівників. За її словами, навіть Державна служба якості освіти може знайти, що взяти з цього курсу, і, безумовно, суб’єкти підвищення кваліфікації.

Коли людина обирає програму підвищення кваліфікації, то може керуватися зібраними в документі вимогами до суб’єктів підвищення кваліфікації і їхніх програм. Це допоможе не потрапити в ситуацію, коли надавач не дотримався якихось вимог і педрада не може визнати такі результати підвищення кваліфікації.