Курс створили у співпраці ГО "ЕдКемп Україна", Prometheus, ГО "Смарт освіта" за сприяння МОН України і підтримки МФ "Відродження".

До теми Кому з педагогів підвищили зарплати та доплати з січня 2022: детальне пояснення

Для чого потрібен цей курс

Він надає докладні роз’яснення, рекомендації та інструменти щодо нових можливостей у сфері підвищення кваліфікації педагогів.

Учасники курсу дізнаються:

  • як і де обирати програми підвищення кваліфікації;
  • на що звертати увагу під час розроблення таких програм;
  • як створювати плани підвищення кваліфікації для ЗЗСО та ухвалювати рішення про визнання результатів;
  • як заповнювати необхідні документи;
  • як планувати професійне зростання педагогів з урахуванням усіх потреб та фінансових можливостей.

Курс рекомендований для тих, хто беруть участь у підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шкіл:

  • педагогічних працівників;
  • членів педагогічних рад;
  • керівників і засновників ЗЗСО;
  • суб’єктів підвищення кваліфікації;
  • представників Державної служби якості освіти України.

Також курс рекомендують пройти всім, хто цікавляться сферою педагогічного зростання.

Безперервний професійний розвиток учительства є запорукою успіху Нової української школи. Якщо ми хочемо, щоби наші діти навчалися протягом житття, то ми самі маємо демонструвати цю важливу навчичку у 21 столітті,
– каже голова Ради громадської організації "ЕдКемп Україна" Олександр Елькін.

Перед початком навчання необхідно ознайомитися з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників та листом МОН "Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Окремим бонусом для учасників курсу є спеціально розроблені додатки:

  • Приклад форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Перелік рекомендованих напрямів підвищення кваліфікації.
  • Перелік форм і основних різновидів підвищення кваліфікації.
  • Алгоритм організації стажування.
  • Порадник для самооцінювання педагога.
  • Інструмент оцінки ефективності підвищення кваліфікації.
  • Приклад оформлення пропозицій до орієнтовного та річного планів підвищення кваліфікації.
  • Приклад оформлення клопотання педагогічного працівника про визнання підвищення кваліфікації.
  • Приклад оформлення форми обліку підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  • Приклад оформлення орієнтовного плану підвищення кваліфікації на рік.
  • Приклад оформлення річного плану підвищення кваліфікації.
  • Алгоритм визнання підвищення кваліфікації педагогічного працівника.
  • Вимоги щодо підвищення кваліфікації для атестації.
  • Приклад програми підвищення кваліфікації та документа про підвищення кваліфікації.
  • Зразок договору та акту виконаних робіт про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації тощо.

"Це тільки приклади оформлення, їх можуть взяти до уваги в закладах освіти й адаптувати під власні потреби з урахуванням чинних вимог, що регламентують ведення ділової документації", – розповідає співавторка онлайн-курсу Оксана Дегтярьова.

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Водночас онлайн-курс і додатки до нього зорієнтовані не лише на педпрацівників. За її словами, навіть Державна служба якості освіти може знайти, що взяти з цього курсу, і, безумовно, суб’єкти підвищення кваліфікації.

Коли людина обирає програму підвищення кваліфікації, то може керуватися зібраними в документі вимогами до суб’єктів підвищення кваліфікації і їхніх програм. Це допоможе не потрапити в ситуацію, коли надавач не дотримався якихось вимог і педрада не може визнати такі результати підвищення кваліфікації.