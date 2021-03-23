Підготовка до ЗНО та профорієнтація : безкоштовні освітні послуги у Чернівцях

Більше ніж місяць тому в Чернівцях відкрився освітньо-культурний простір "Гончаренко центр". Зараз там навчаються понад 120 студентів.

Англійська для дітей та дорослих, фінансова грамотність та тренінг з профорієнтації – це ще не повний список освітніх послуг центру. Всі курси та заходи є повністю безкоштовними.

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Що відомо про ініціативу

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко ініціював відкриття безкоштовних освітньо-культурних просторів по всій Україні. Мережа працює як недержавна організація і має своїх меценатів та спонсорів.

Станом на сьогодні центри проводять різноманітні заходи та курси для мешканців 11 великих та малих українських міст:

Рівне;

Івано-Франківськ;

Чернівці;

Жмеринка;

Житомир;

Балта;

Подільськ;

Кропивницький;

Миргород;

Лиман;

Краматорськ.

Всеукраїнська мережа відкритих культурно-освітніх центрів пропонує:

Безкоштовну англійську для дітей та дорослих. Окремий курс для підготовки до ЗНО з англійської для підлітків. Курс фінансової грамотності. Програми з профорієнтації для підлітків. Освітні та культурні заходи, окремі тренінги на вимогу громади.

Діяльність центру в Чернівцях

За місяць у центрі вже навчаються 129 людей. Наймолодшому учню 7 років, а найстаршій учениці – 74. Найбільша конкуренція саме серед дорослих, адже центр отримав 130 заявок, з яких відібрали близько 40.

Головним критерієм відбору є мотивація вивчення мови. Трапляються різні ситуації та обставини у тих людей, які пройшли відбір – сімейні обставини, поїздки тощо,

– розповідає директор освітньо-культурного простору у Чернівцях Віталій Яремчук.

Ті, хто не потрапив до переліку, залишаються у резерві центру, і згодом керівництво їх запрошує. Зараз, зокрема, триває відбір до розмовного клубу з носієм англійської мови та постановок театральних сценок іноземною. Щоб зареєструватися та взяти участь у відборі, необхідно заповнити форму, яка доступна за посиланням.