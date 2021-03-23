Підготовка до ЗНО та профорієнтація : безкоштовні освітні послуги у Чернівцях

Джерело:acc
Більше ніж місяць тому в Чернівцях відкрився освітньо-культурний простір "Гончаренко центр". Зараз там навчаються понад 120 студентів.
Англійська для дітей та дорослих, фінансова грамотність та тренінг з профорієнтації – це ще не повний список освітніх послуг центру. Всі курси та заходи є повністю безкоштовними.
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Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко ініціював відкриття безкоштовних освітньо-культурних просторів по всій Україні. Мережа працює як недержавна організація і має своїх меценатів та спонсорів.
Станом на сьогодні центри проводять різноманітні заходи та курси для мешканців 11 великих та малих українських міст:
Всеукраїнська мережа відкритих культурно-освітніх центрів пропонує:
За місяць у центрі вже навчаються 129 людей. Наймолодшому учню 7 років, а найстаршій учениці – 74. Найбільша конкуренція саме серед дорослих, адже центр отримав 130 заявок, з яких відібрали близько 40.
Головним критерієм відбору є мотивація вивчення мови. Трапляються різні ситуації та обставини у тих людей, які пройшли відбір – сімейні обставини, поїздки тощо,
– розповідає директор освітньо-культурного простору у Чернівцях Віталій Яремчук.
Ті, хто не потрапив до переліку, залишаються у резерві центру, і згодом керівництво їх запрошує. Зараз, зокрема, триває відбір до розмовного клубу з носієм англійської мови та постановок театральних сценок іноземною. Щоб зареєструватися та взяти участь у відборі, необхідно заповнити форму, яка доступна за посиланням.