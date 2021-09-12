Безкоштовне приладдя, корисні звички та ланч-бокси: цікаві факти про навчання у школі Канади

У більшості країн світу навчання у школах вже розпочалося. Проте якщо в Україні батьки мали підготуватися до 1 вересня, то у школах Канади діти отримали все безкоштовно. Як проходить навчання у канадській школі – читайте у статті.

Журналістка, громадська діячка та письменниця Зоя Казанжи розповіла, як її онуки розпочали навчання у канадській школі.

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Наймолодша онучка Зої Казанжи піде до школи 9 вересня. Через карантинні заходи таких маленьких дітей запросили на навчання на кілька днів пізніше.

Учні все отримали безкоштовно

За її словами, у звичайному канадському містечку на 40 тисяч мешканців навчання у школі безкоштовне. Але батьки там платять досить високі податки.

В школі книжки, зошити, олівці, ручки, музичні інструменти та багато різного навчального приладдя закуповується централізовано і роздається дітям. І фондів класу чи школи немає, ніхто ніяких грошей не збирає.

Батьки періодично перед святами купують подарункові картки для вчителів, номіналом 25 або 50 доларів. Оскільки ті часто закуповують якісь дрібнички для дітей в класі. І кожного разу вчитель чи вчителька надсилають на поштову адресу листівки вдячності за картку,

– сказала Зоя Казанджи.

Харчування та вода у школах Канади

В рюкзаках діти з собою приносять лише ланч-бокси з їжею. В Канаді дітей у школах не годують. І там не працюють буфети і кафе. Діти приносять з собою снеки, фрукти, овочі, бутерброди та щось із гарячого в термосах.

Також одна із важливих звичок, на яку звертають увагу змалечку, – це звичка пити чисту воду. Тому доступ до неї є у всіх громадських місцях та навчальних закладах.



Онуки Зої Казанжи / Фото з її фейсбук-сторінки

А взимку діти обов'язково мають приносити теплі штани, адже під час уроків є великі перерви і діти завжди виходять на вулицю. І мінус 20 градусів, наприклад, не перешкода.

Спілкування учнів

За словами журналістки, дітей в класах весь час перемішують. Тобто, якщо в 4 класі був один склад, то в 5 буде трохи інший. Це розширює можливості спілкування і прищеплює вміння комунікувати щоразу з новими людьми.

До речі, в Канаді близнюки чи двійнята, як правило, не йдуть в один клас, а в різні.

Навчання під час карантину

Всі діти, починаючи з 4 років, у школах мають перебувати в масках. З собою потрібно мати змінні маски. На перервах і на вулиці можна без масок.

Окрім того, через пандемію родини змушені змінити звичний порядок життя. Також в Канаді не виключають знову перехід на онлайн-навчання.

До слова, з понеділка, 13 вересня, Чернігівська та Сумська області можуть закрити на карантин більшість шкіл та дитячих садочків. Діти там перейдуть на онлайн-навчання. А все через те, що країна збирається перейти у жовту зону, а там недостатньо щеплених вчителів.

Текст публікації Зої Казанжи:

У школі книжки, зошити, олівці, ручки, музичні інструменти, багато різного навчального приладдя закуповується централізовано і роздається дітям. І фондів класу, школи і “на прибиральниць” немає. Ніхто ніяких грошей не збирає.

В рюкзаках діти з собою приносять лише ланч-бокси з їжею. В Канаді дітей у школах не годують. І там не працюють ніякі буфети і ніякі кафешки. Снеки, фрукти, овочі, бутерброди, щось із гарячого в термосах – це все готується на 6-7 годин перебування дітей в школах.

У школі достатньо води. Одна із важливих звичок, на яку звертають увагу змалечку, звичка пити чисту воду. Тому доступ до неї є у всіх громадських місцях. Не кажучи вже про навчальні заклади.

Дітей в класах весь час перемішують. Тобто, якщо в 4 класі був один склад, то в 5 буде трохи інший. Це розширює можливості спілкування і прищеплює вміння комунікувати щоразу з новими людьми.

Всі діти, починаючи з 4-х років, мають перебувати в масках. З собою потрібно мати змінні маски. На перервах і на вулиці можна без масок. Тут не виключають знову перехід на он-лайн навчання.