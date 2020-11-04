Президент Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкт, який гарантуватиме можливість дітям медиків, які загинули через ускладнення від коронавірусу, здобути вищу освіту за державний кошт.

За дорученням Зеленського вже готується законопроект, завдяки якому такі діти отримають пільги для вступу до вишів. Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

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Зокрема, передбачається, що діти медиків, які втратили одного чи обох батьків через COVID-19, користуватимуться пільгами для вступу нарівні з абітурієнтами, чиї батьки загинули у зоні проведення ООС або внаслідок хвороби, отриманої під час бойових дій на Донбасі.

Ці абітурієнти матимуть декілька механізмів для отримання вищої освіти державним коштом.

В ОП наголосили, що через поширенням в Україні коронавірусу діти медиків стали вразливішими. Адже зараз українські лікарі майже щодня стикаються з ризиками для свого здоров’я або помирають. Їхні діти втрачають одного з батьків або залишаються круглими сиротами.

Так, у Офісі Президента нагадали історію, яка сколихнула суспільство. Йдеться про 13-річного Антона Степченка з Таращі, що на Київщині, батько якого працював лікарем-анестезіологом у лікарні, а мати Галина була медсестрою в одній з амбулаторій міста. Вони захворіли на COVID-19 та померли від ускладнень майже одночасно в середині жовтня. Хлопчик залишився сиротою, і його взяла під опіку рідна тітка Галина.

Медики сьогодні перебувають на передовій боротьби з поширенням коронавірусу в Україні. Як і наші військові на фронті, лікарі рятують життя громадян, інколи навіть ціною власного. І в них залишаються діти, які також потребують підтримки. Тому Україна стоятиме на захисті інтересів дітей медиків, які загинули внаслідок коронавірусу,

– заявив керівник ОП Андрій Єрмак.

У відомстві додали, що наша держава дбає про захист дітей-сиріт. Зокрема, нещодавно ухвалено закон, згідно з яким соціальна допомога для таких дітей збільшується до двох з половиною прожиткових мінімумів доходів громадян.

Додамо, що станом на 3 листопада в Україні внаслідок коронавірусної хвороби померли 212 медичних працівників. Загалом, від COVID-19 померли понад 7,5 тисячі людей. У МОЗ наголосили, що 300% виплат, які повинні отримувати медики за боротьбу з COVID-19, виплачують в повному обсязі.