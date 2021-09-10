Безкоштовне навчання в "Samsung IT-школі": реєстрацію старшокласників продовжено до 20 вересня

Реєстрацію на 2021–2022 навчальний рік у проєкті "Samsung IT-школа" продовжили до 20 вересня, повідомила компанія "Samsung Electronics Україна".

Проєкт компанії – "Samsung IT-школа" – орієнтований на старшокласників, учнів 9-11 класів, яким скоро доведеться обирати професію свого майбутнього.

Програма розрахована на один навчальний рік, і буде складатись з 4-х основних модулів:

основи програмування мовою Java,

об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java для Android,

основи інформаційної безпеки,

ознайомлення із системами управління базами даних на прикладі SQLite.

Заняття будуть відбуватись двічі на тиждень впродовж одного навчального року.

Через пандемію компанії довелось організувати комбінований формат навчання – поєднувати віддалений формат із заняттями у спеціально обладнаних класах у приміщеннях загальноосвітніх шкіл та ліцеїв 4 міст України: Києва, Львова, Харкова та Дніпра.

У кінці курсу випускники будуть захищати власні проєкти – мобільні додатки для Android.

Додамо, що усе навчання безкоштовне. Потрібно лише пройти попередній відбір і тестування. За їх результатами буде визначено найкращих претендентів, яких зарахують до "Samsung IT-школи".

Для того, щоб зареєструватись на 2021–2022 навчальний рік в "Samsung ІТ-школі" потрібно до 20 вересня 2021 року заповнити форму за посиланням. Згодом усі, хто пройде реєстрацію, отримають деталі та умови проведення вступного тестування.