Проєкт компанії – "Samsung IT-школа" – орієнтований на старшокласників, учнів 9-11 класів, яким скоро доведеться обирати професію свого майбутнього.
Програма розрахована на один навчальний рік, і буде складатись з 4-х основних модулів:
- основи програмування мовою Java,
- об'єктно-орієнтоване програмування мовою Java для Android,
- основи інформаційної безпеки,
- ознайомлення із системами управління базами даних на прикладі SQLite.
Заняття будуть відбуватись двічі на тиждень впродовж одного навчального року.
Через пандемію компанії довелось організувати комбінований формат навчання – поєднувати віддалений формат із заняттями у спеціально обладнаних класах у приміщеннях загальноосвітніх шкіл та ліцеїв 4 міст України: Києва, Львова, Харкова та Дніпра.
У кінці курсу випускники будуть захищати власні проєкти – мобільні додатки для Android.
Додамо, що усе навчання безкоштовне. Потрібно лише пройти попередній відбір і тестування. За їх результатами буде визначено найкращих претендентів, яких зарахують до "Samsung IT-школи".
Для того, щоб зареєструватись на 2021–2022 навчальний рік в "Samsung ІТ-школі" потрібно до 20 вересня 2021 року заповнити форму за посиланням. Згодом усі, хто пройде реєстрацію, отримають деталі та умови проведення вступного тестування.