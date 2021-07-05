Без ЗНО: хто може вступити до вишів на підставі співбесіди

Певні категорії осіб мають право вступити до закладу вищої освіти за результатами співбесіди. Це буде таке собі вступне випробування, яке передбачає оцінювання підготовленості (знань, умінь і навичок) вступника з конкурсних предметів.

За результатами співбесіди ухвалюють рішення щодо надання абітурієнтові рекомендації до зарахування на бюджет.

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Які категорії вступників можуть вступити до вишу за співбесідою

Вступні випробування у формі співбесіди проходять:

особи з інвалідністю внаслідок війни,

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти,

особи, які мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони можуть вступати без екзаменів до державних вишів за результатами співбесіди.

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то їх зараховують на бюджет.

У якій формі такі вступники подають заяви? Абітурієнти, які реалізують право на вступ за результатами співбесіди, подають заяви в паперовій формі.

Важливо! Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу чи вишу. Відомості кожної заяви реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день її прийняття.

Вступники за співбесідою також можуть подавати заяви в електронній формі. Водночас копії документів абітурієнт подає особисто під час подачі документів у паперовій формі.

Яке місце в рейтинговому списку посідають такі особи

Рейтинговий список вступників формують за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;

вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

У рейтинговому списку абітурієнтів зазначають:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) вступника;

ознаку підстав для зарахування за результатами співбесіди;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назву конкурсної пропозиції, форму здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

Як вступнику дізнатися про зарахування? Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій чи вебсайті вишу.

До слова, 30 червня уряд затвердив обсяги державного замовлення в українських вишах. Так, цього року надано понад 87 тисяч бюджетних місць за освітнім ступенем "Бакалавр", майже 60 – за ступенем “Магістр”, ще понад 37 місць для молодших бакалаврів.