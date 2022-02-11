З чи без власного харчоблоку: як школи можуть організувати харчування для учнів

Школи оновили харчування учнів та наразі модернізують їдальні. В деяких навчальних закладах немає власного харчоблоку, тож вони користуються послугами кейтерингу.

Портал про реформу харчування в закладах освіти "ЗнаЇмо" опублікував порадник та роз’яснення про організацію харчування в школі.

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Фахівці наголошують, що приготування їжі школа може організовувати як самостійно, так і з допомогою інших підприємств.

Є три способи організації харчування у школі

Заклад організовує харчування самостійно – страви готують працівники школи. ДОслідження показало, що так роблять половина громад.

Аутсорсинг – коли страви готують працівники приватного або комунального підприємства в харчоблоці школи. Для цього потрібно укласти договір про передачу харчоблоку в оренду такому підприємству. Відомо, що так зробили у 34% громад.

Кейтеринг – коли укладається договір із підприємством, яке готує й доставляє готові страви. Це найменш поширений спосіб приготування, його використовують 12% громад.

Додамо, що у дитячому садочку кейтеринг можливий, лише якщо немає можливості приготувати їжу у власному харчоблоці.

Підприємство, що залучається для приготування їжі, повинне спеціалізуватися на виробництві чи продажі продуктів і послуг з харчування.



Деякі страви з меню Клопотенка / Інфографіка 24 каналу

Окрім того, законодавство забороняє купувати їжу для їдальні на продовольчому ринку або з рук. Аналогічно не можна приносити їжу як допомогу від спонсорів чи батьків.

Якщо заклад обирає доставку готових страв (кейтеринг), то гарячий цех у харчоблоці не потрібен. Натомість необхідне приміщення для приймання, обладнання для тимчасового зберігання і термічної обробки готових справ.

Якщо страви готуються на харчоблоці закладу, важливо, щоб вони були якісними, безпечними, відповідали нормам і принципам здорового харчування.

Додамо, що вимоги до облаштування харчоблока школи чи дитсадка визначені в державних будівельних нормах (ДБН). Наприклад, у школі слід облаштувати:

обідній зал з роздавальною та зоною,

умивальню перед обіднім залом,

буфетну стійку та комору,

гарячий та холодний цехи, цех різання хліба,

м’ясний і рибний цехи, овочевий цех,

мийну посуду,

охолоджувальну камеру для м’яса, риби, молочних продуктів, овочів і харчових відходів,

комору сухих продуктів, овочів, напоїв, соків,

інвентарну,

гардеробну з душовою і туалетом для працівників.

Різні цехи харчоблока можуть бути розміщені в одному приміщенні. Площа приміщень харчоблока залежить від кількості дітей, які навчаються або живуть у закладі.

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Що має зробити школа для якісного харчування учнів

Щоб діти вчасно отримували якісне харчування, потрібно:

визначити в закладі освіти відповідального за харчування;

визначити примірне чотиритижневе сезонне меню та щоденне меню-розклад;

погодити меню в територіальному підрозділі Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, якщо воно складене самостійно;

організувати закупівлю продуктів або послуг (найчастіше це функція управління освіти);

організувати бракераж (якісне оцінювання продуктів), а також постійний внутрішній контроль якості;

скласти переліки учнів, які отримують платне й безкоштовне харчування, а також тих, яким потрібне дієтичне харчування;

мати в штаті працівників, які повноцінно забезпечать усі процеси організації харчування;

подбати, щоб усі учні мали доступ до питної води;

вести всю необхідну документацію.

Режим харчування може бути різним – від одноразового до п’ятиразового. Санітарний регламент вимагає, щоб для учнів було організоване щонайменше одноразове гаряче харчування відповідно до норм харчування. Яким має бути харчування – читайте у статті.

До слова, станом на 1 лютого, новим меню користуються вже понад 13 тисяч шкіл України, що становить 96,6% від загальної кількості. На фінальному етапі процес впровадження нового шкільного меню триває у 5 областях:

Закарпатська область – 70,6% закладів;

Запорізька область – 86,4%;

Львівська область – 84,3%;

Миколаївська область – 89,2%;

Херсонська область – 96,4%.

У решті 19 областях 100% шкіл уже перейшли на нове меню. Крім того, наразі у школах України загалом оновлено майже 3800 харчоблоків.