Без сосисок і напівфабрикатів: у МОЗ розповіли, як планують годувати дітей в школах і садочках
В Україні вирішили розробити порядок правильного харчування в школах та садочках. Тож, ймовірно, незабаром дітей у закладах освіти не будуть годувати шкідливими ковбасами, сосисками та заморожених напівфабрикатів.
У Міністерстві охорони здоров'я розробили проєкт, який наразі має пройти громадське обговорення, передає пресслужба МОЗ.
Важливо! З якістю шкільного харчування має розібратися директор чи засновник школи, – МОН
Що буде заборонено у шкільних їдальнях та садочках
- У МОЗ пропонують зборонити школам та садочкам закупляти та готувати дітям технологічно оброблені м'ясні та рибні страви, зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо.
- Також варто виключити з меню солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів.
- Ще планують обмежити добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів та жирів для дітей.
Окрім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні вперше на законодавчому рівні врегулюють питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами – тих, хто має цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.
У МОЗ хочуть змінити структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей.
Якщо таке рішення ухвалять, то керівники шкіл та садочків матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей закладу.
До слова, у вересні у київських школах виник скандал. Там дітей годували спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Там було доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі.
До прикладу, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік. Більше про це – читайте за посиланням.