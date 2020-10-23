В Україні вирішили розробити порядок правильного харчування в школах та садочках. Тож, ймовірно, незабаром дітей у закладах освіти не будуть годувати шкідливими ковбасами, сосисками та заморожених напівфабрикатів.

У Міністерстві охорони здоров'я розробили проєкт, який наразі має пройти громадське обговорення, передає пресслужба МОЗ.

Важливо! З якістю шкільного харчування має розібратися директор чи засновник школи, – МОН

Що буде заборонено у шкільних їдальнях та садочках

У МОЗ пропонують зборонити школам та садочкам закупляти та готувати дітям технологічно оброблені м'ясні та рибні страви, зокрема ковбаси, сосиски, заморожені напівфабрикати тощо.

Також варто виключити з меню солодкі газовані напої, енергетичні напої та будь-яких інших напоїв із вмістом доданих цукрів.

Ще планують обмежити добову кількість солі, цукру, борошняних та кондитерських виробів та жирів для дітей.

Окрім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні вперше на законодавчому рівні врегулюють питання щодо харчування дітей з особливими дієтичними потребами – тих, хто має цукровий діабет, непереносимість глютену, лактози тощо.

У МОЗ хочуть змінити структуру харчування з урахуванням рекомендацій ВООЗ щодо принципів здорового харчування та з урахуванням фізіологічних потреб дітей.

Якщо таке рішення ухвалять, то керівники шкіл та садочків матимуть можливість вибрати найефективнішу модель організації харчування з урахуванням особливостей закладу.

До слова, у вересні у київських школах виник скандал. Там дітей годували спеціальними ланч-боксами, проте їх склад обурив багатьох батьків. Там було доволі мало продуктів, і вони не надто корисні для малечі.

До прикладу, киянка розповіла, що діти отримали на сніданок два шматочки сиру, маленьку булочка, яблуко, сливу, шматочок несвіжого банану і сік. Більше про це – читайте за посиланням.