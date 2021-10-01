Без роботи та зарплати: у МОЗ пояснили, що буде з вчителями, які відмовляться вакцинуватися

У МОЗ заявили, що працівники освіти мають обов’язково щеплюватися проти COVID-19 для роботи у закладах освіти. Якщо ж вчителі відмовляться вакцинуватися – їх відсторонять від роботи без збереження зарплати.

Проте міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко переконує, що звільняти невакцинованих працівників не будуть.

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За його словами, якщо представники професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, не зроблять щеплення, то їх на період карантину будуть відсторонювати від роботи.

Ми не говоримо про звільнення. Ми говоримо про те, що обов’язково відстороняються від роботи без збереження заробітної плати, це ключове – відсторонення без збереження. Але місце роботи зберігається за людиною,

– запевнив Ляшко.

Очільник МОЗ наголосив, що відстороняти вчителів від роботи будуть лише на період дії карантину. "Скільки буде тривати карантин, стільки людина не може працювати на цій посаді, якщо вона не вакцинується проти COVID-19", – додав Віктор Ляшко.

Він запевнив, що не потрібно плутати поняття примусової й обов’язкової вакцинації. Щодо обов’язкової вакцинації, то або працівник вакцинується повним курсом і приходить на роботу, або не вакцинується і на роботу не приходить.

Ляшко також повідомив, що роботодавець зобов’язаний відсторонити від роботи людину, яка відмовляється щепитися, інакше керівник теж може нести відповідальність.

Станом на 29 вересня, за даними МОН, вакциновано понад 452 тисяч працівників шкіл, з них майже 280 тисяч (42,7%) отримали повний цикл вакцинації, 172 тисячі (26%) отримали одну дозу, а ще 203 тисячі (31%) – невакциновані.

До слова, у МОЗ кажуть, що Європейський суд з прав людини підтвердив, що обов'язкова вакцинація є законною та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Згідно з документом, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають:

вихователі, вчителі шкіл, викладачі коледжів та профтехів, викладачі вишів, закладів спеціальної освіти та наукових установ,

працівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів,

працівники місцевих державних адміністрацій.

Додамо, що у документі є примітка, згідно з якою, вакцинація проводиться "у разі відсутності абсолютних медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень".