Без пропаганди патріотичного навчання: перші освітні зміни в США після інавгурації Байдена

Джо Байден скасував розпорядження попереднього президента Дональда Трампа про створення окремої комісії з пропаганди патріотичного навчання. Багато істориків критикували її діяльність через те, як висвітлювались деякі елементи історії США.

Джерело: Education Week

В перший день свого президентства Джозеф Байден прийняв кілька рішень, які стосуються освітньої сфери країни. Більшість з них – скасування окремих розпоряджень Дональда Трампа.

Цікаво Перемога Байдена: що зміниться в освітній системі США після інавгурації нового президента

Байден вніс деякі зміни в освітню систему вже в день його інавгурації 46 президентом США. Це вказує на пріоритети та майбутні вектори руху адміністрації новообраного керівника держави.

Ці дії сміливі та показують готовність Джо Байдена виконувати обіцянки дані громадянам Сполучених Штатів під час передвиборчої кампанії,

– заявляє команда президента, яка здійснювала процес передачі влади.

Що зміниться в освітній системі США

Джозеф Байден розпустив комісію з пропаганди патріотичного навчання. Команда президента вважає діяльність групи неефективною та расистською, зокрема що стосується висвітлення періоду рабства на території Сполучених Штатів Америки.

Окрім цього, Байден підписав необхідний документ для підтримки проєкту DACA, який Дональд Трамп за час свого президентства безрезультатно намагався повністю ліквідувати.

Що відомо про програму DACA Defered Action for Childhood Arrivals – проєкт, створений під час президентства Барака Обами, який має на меті забезпечити іммігрантів шкільного віку доступом до освіти, легальними документами та юридичною підтримкою з боку держави.

Також в день інавгурації було підписано кілька розпоряджень, які стосуються прав трансгендерних людей та студентських позик.

Ці документи змушують керівників освітніх закладів вжити заходів для забезпечення рівного доступу до освіти та зниження показників дискримінації за гендерними, расовими та економічними ознаками.

Діти повинні мати можливість вчитися, не турбуючись про те, чи є в них доступ до туалету, роздягальні чи шкільних видів спорту,

– йдеться в одному з нових розпоряджень Байдена.

Попередні заяви Байдена про зміни в освітній сфері

У своїх виступах до інавгурації Джо Байден неодноразово згадував необхідність реформації освітньої галузі. Основними заявами були: