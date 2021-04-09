Дівчата, які мріяли вдало вийти заміж, або жінки, які необачно знехтували кар’єрою заради сім’ї та дітей або кар’єри чоловіка, часто страждають від психологічного, фізичного та економічного насильства. Розірвати це коло на пізніх етапах буває дуже непросто.

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Освіта та фінансова грамотність

Фінансова освіта та високий рівень фінансової грамоти допомагають жінкам вирватися із багатьох типових ситуацій, зокрема забезпечують:

можливість планувати майбутнє;

здатність розривати токсичні чи небезпечні стосунки ;

; захист на випадок смерті чи втрати працездатності чоловіка;

кращий рівень життя;

гармонійні та рівноправні стосунки у сім'ї.

Труднощі на шляху

Фахівці кажуть, що жінки, постраждалі від домашнього економічно та гендерно зумовленого насильства, мають внутрішні руйнівні бар’єри, які заважають успішному працевлаштуванню. Ці бар’єри залежать від унікальних для кожної жінки факторів, зокрема:

вік;

стан фізичного та психологічного здоров’я;

наявність дітей ;

; підтримка родини тощо.

Соціальні фактори можуть множити бар’єри, підсилювати їхній вплив:

рівень освіти;

дохід ;

; імміграційний статус;

національні традиції;

географічне розташування.

Відповідно, подолання одного з бар’єрів може нівелювати дію інших. Наприклад, переїзд з села до великого міста може збільшити можливості для працевлаштування.

Як результат — буде більше шансів на вищий дохід, додаткові можливості для навчання та саморозвитку, проте і більші витрати та відсутність підтримки з боку рідних, які не завжди мають можливість також переїхати у велике місто.

У жінок, які зіштовхнулися з насильством, є проблеми з низькою самооцінкою та мотивацією, високим рівнем стресу. Вони можуть перебувати у стані депресії, яка не завжди діагностована.

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Як розірвати коло

Слід не опускати рук та намагатися підвищити власний рівень фінансової грамоти, а також розвивати низку інших навичок.

За допомогою можна звернутися до кількох інформаційних ресурсів, які публікують актуальні дані щодо безкоштовних курсів та стажувань: