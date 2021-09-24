Батько однієї з учениць, яку примусили працювати замість уроків, Володимир Урсол розповів про цей інцидент в соцмережі. Він обурений цією ситуацією, адже діти займалися прибиранням без верхнього одягу за температури +18.

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За його словами, 23 вересня діти "в тоненьких костюмчиках" на території школи копали клумбу, пололи сапками і руками траву. Діти з двох 6 класів займалися прибиранням замість пари уроків праці.

Я не розумію, це що, зараз у всіх школах діти прибирають і копають на території школи? Як взагалі в таку погоду можна напівроздягненим дітям дозволити виходити на вулицю? Це для того, щоб завтра половина дітей злягли з температурою?,

– написав Володимир Урсол.

За його словами, після таких уроків праці у його дочки болить спина. Також чоловік зауважив, що це не перший випадок, коли дітей змушують працювати замість уроків – вони то каміння носять, то копають.

Багато батьків підтримують працю в школі

У мережі українці почали реагувати на ситуацію. Думки коментаторів розділилися, і багато хто не розуміє, чому не можна примушувати до праці школярів.

"Цікаво, а коли їх привчати до праці?.. Єдиний мінус, що діти були роздягнені, і то, швидше за все, це їхня ініціатива була, дітей. Я сумніваюся, що вчитель наказав вийти на вулицю без курточок. Фізична праця ще нікому не завадила".

"У нас взагалі сьогодні вся школа вдома сиділа, від завтра онлайн. А одягати дітей за погодою повинні батьки. Те, що на праці працюють – це нормально".

"Свого часу ми теж прибирали навколо школи і в школі стіни мили, і все нормально якось, суботники. А чого не вдяглися діти? Було зрозуміло, що холодно".

Таким коментаторам варто нагадати, що дитяча праця у школі заборонена, а діти ходять до школи вчитися, а не прибирати листя чи клумби.

Примусова робота учнів – заборонена

У Службі освітнього омбудсмена вже неодноразово пояснювали, що експлуатація дітей неприпустима і це несе певну відповідальність.

У школі діти повинні здобувати знання, а не перетворюватися на робочий ресурс вчителя, директора, міста або селища,

– зазначає Сергій Горбачов.

За його словами, раніше учні 2 – 4 класів могли брати участь у прибиранні території школи, а учні 5 – 12 класів – у генеральному та щодобовому поточному прибиранні ділянки (підмітати, очищувати від снігу, саджати дерева). Але нові санітарні регламенти для шкіл, що набув чинності з 1 січня 2021 року, змінили це.

Новий регламент не дозволяє прибирання території школи, а лише створює правило, що учні повинні тримати власне робоче місце у чистоті та прибирати за собою сміття. Робота з самообслуговування не має перевищувати 1 годину на тиждень.

Текст публікації Володимира Урсола:

Сьогодні в таку погоду (23.09.21) діти в тонких костюмах рили клумбу (11 – 12 років) на шкільних майданчиках, збирали траву, з сапами та руками, і викидали її в контейнер для сміття, під час уроку праці. І це тривало два уроки поспіль.

Я не розумію те, що діти зараз прибирають і риють у школі. Як в таку погоду можна дозволити напів роздягнутим дітям виходити на вулицю? Це для того, щоб більше половини дітей отримали температуру завтра? 18 градусів на дворі. Моя дитина зараз скаржиться, що в неї болить спина.

Це не перший випадок, коли під керівництвом директорки школи діти під час уроків носять каміння, копають тощо. НВК №125 Одеса.