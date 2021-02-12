Без контролю знань: Норвегія скасувала шкільні іспити через пандемію коронавірусу

COVID-19 неабияк вдарив по освітніх процесах багатьох країн світу. Навчання довелося проводити в режимі онлайн, через що якість здобутих знань суттєво знизилася.

Учні норвезьких шкіл можуть зітхнути з полегшенням після того, як уряд оголосив, що більшість письмових та деякі усні іспити цієї весни скасовуються.

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Таке рішення було прийнято через негативні результати аналізу якості освітнього процесу в умовах пандемії коронавірусу та велику розбіжність у методах викладання у різних школах Норвегії під час дистанційного навчання учнів.

Єдиний метод оцінювання учнів всіх норвезьких шкіл є неефективним та несправедливим у таких умовах. Зараз неможливо провести якісну оцінку знань школярів,

– наголошує міністерка освіти, науки та інтеграції Норвегії Гурі Мелбі.

Проте, не всі учні будуть звільнені від тестування. Норвезькі випускники середніх навчальних закладів все одно змушені складати деякі усні іспити, щоб претендувати на вступ до університетів.

Окрім цього, уряд Норвегії все ще розглядає можливість оцінювання курсових робіт студентів вищих навчальних закладів в очному режимі.