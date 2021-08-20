Без грошей на школу та ПЛР-тести щотижня: у Чернівцях вчителів змушують вакцинуватися

З нового навчального року у Чернівцях запровадять зміни в освітній сфері щодо невакцинованих педагогів. Заступник міського голови Юрій Лесюк розповів, що вчителі, які не вакцинувались, будуть щотижня робити ПЛР-тести за свої кошти.

Також заступник міського голови повідомив, що якщо в навчальному закладі менше 80% вакцинованих педагогів, то вони не отримають кошти на ремонт, нові меблі і техніку.

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Водночас, за його словами, міська рада буде підтримувати навчальні заклади, де 80% вчителів вакциновані, виділяючи додаткові кошти на ремонтні роботи, модернізацію класів, закупівлю меблів чи техніки.

Також буде розглядатись можливість перебування на робочому місці не вакцинованих вчителів після отримання негативного результату ПЛР-тесту (щотижня, на платній основі),

– заявив Юрій Лесюк.

Зазначимо, що один такий тест вартує від 800 гривень, отже вчителям доведеться із зарплати щомісяця віддавати не менше 3200 гривень на нові вимоги міської влади.

Окрім того, Лесюк повідомив, що у разі переходу області в жовту, помаранчеву або червону зону школа працюватиме лише у разі якщо в ній вакциновано понад 80% вчителів або ж перейде на дистанційне навчання.

"Якщо ми перейдемо в жовту, помаранчеву чи червону зону, навчальний заклад продовжуватиме навчання в очній формі тільки за умови 80% вакцинованих педагогів. В іншому випадку школа змушена буде перейти на дистанційку", – зазначив заступник.

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Схожа ситуація і на Тернопільщині. Там під час посиленого карантину невакциновані вчителі повинні будуть робити ПЛР-тести кожного тижня, щоб школи змогли працювати в очному режимі.

До слова, освітній омбудсмен вважає, що якщо проходження ПЛР-тесту є умовою доступу до роботи, то цей тест має бути безкоштовним для вчителів. Інакше, за його словами, це порушення прав, адже тести дорогі.

Текст публікації Юрія Лесюка:

Зараз активно триває підготовка до нового навчального року. І в багатьох батьків та й освітян виникає багато запитань як буде організований навчальний процес в умовах карантинних обмежень. Тому хочу надати деякі роз’яснення.

Якщо наша область перебуватиме на зеленому рівні епідемічної небезпеки, школи працюватимуть у звичайному режимі (очна форма навчання). Але, якщо ми перейдемо в жовту, помаранчеву чи червону зону, навчальний заклад продовжуватиме навчальний процес в стаціонарному форматі (очна форма навчання) тільки за умови 80% вакцинованих педпрацівників. В іншому випадку заклад змушений буде перейти на дистанційне навчання.