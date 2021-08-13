Про інцидент стало відомо від мами дівчинки. Вона 12 серпня звернулася з заявою до поліції.

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Моторошні деталі

Правоохоронці опитали дівчинку в присутності педагога і психолога.

Так, вона розповіла, що зранку 12 серпня вожатий зайшов до кімнати, де спали чотири дівчинки. Вважаючи, що діти сплять і його дії ніхто не бачить, 18-річний хлопець зняв з однієї з них нижню білизну, торкався її та фотографував це на мобільний телефон.

Зловмисника затримали

Поліцейські вже затримали вожатого. Ним виявився 18-річний житель Києва, студент одного з місцевих вишів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "Розбещення неповнолітніх". Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

До слова, на Київщині шкільного фотографа підозрюють у тому, що він змушував 9-річну дівчинку створювати порнографічні світлини. У квартирі затриманого знайшли комп'ютер та телефон, де була дитяча порнографія. Деталі – читайте у статті.