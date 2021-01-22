У Бердянську, що на Запоріжжі, мама з 1 вересня 2020 року мати не пускала власну доньку до школи через поширення захворюваності на COVID-19. Через невиконання батьківських обов'язків, на матір в поліції склали адміністративний протокол та відправили до суду.

До правоохоронців надійшла інформація зі служби у справах дітей та вчителів школи, що вже пів року одна школярка з невідомих причин не відвідує заклад освіти. Про це повідомляє видання 061.

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Дівчинка весь цей час була відсутня у школі й не переведена на дистанційне навчання. Тому поліція склала адміністративний протокол на матір школярки.

Чому мама не відпускала доньку до школи? Жінка пояснила, що не водить її до школи через пандемію, адже відвідування закладу освіти в цей період може зашкодити здоров'ю дитини.

Яке покарання отримала мама учениці? Суд постановив, що жінка винна в адміністративному правопорушенні. Але матері школярки винесли покарання лише у вигляді попередження.

Як будуть навчатися учня в шоклі після локдауну

З 25 січня в Україні припиняє діяти локдаун, але продовжиться адаптивний карантин для шкіл. Так, на період дії карантину заборонено:

відвідувати заклади освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім садочків, шкіл та закладів позашкільної чи спеціалізованої мистецької освіти;

відвідувати заклади освіти у випадку, коли на самоізоляції через контакт з хворим на COVID-19 перебуває більш як 50% учнів і вчителів (або студентів та викладачів);