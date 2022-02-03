У Бердянську директора школи затримали на хабарі: йому загрожує до 10 років в'язниці

У Бердянську затримали директора однієї зі шкіл під час отримання хабара. Відомо, що гроші керівник закладу вимагав з батька свого учня.

Директор вимагав гроші у батьків учня

У поліції повідомили, що директора спіймали на гарячому, саме коли він отримав 20 тисяч гривень.

До теми На Полтавщині засудили працівницю школи, яка вкрала зібрані батьками 20 тисяч гривень

Працівникам поліції стало відомо про те, що очільник школи вимагає гроші від батька одного з учнів. Отримати "винагороду" директор хотів за вирішення питання, що входить до кола його компетенції як керівника школи. Що це за питання – невідомо.

Правоохоронці не називають номер школи. Однак місцеве видання pro.berdiansk.biz повідомляє, що йдеться про директора школи №2 Юрія Клименченка. На цій посаді він працював менше року.

У поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за статтею № 368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної винагороди службовою особою".

Під час досудового розслідування інформація підтвердилась. 2 лютого директора школи затримали під час отримання 20 тисяч гривень від батька учня. У пресслужбі зазначили, що це була частина суми, але, яка була загальна, не уточнили.



Гроші, які правоохоронці виявили у директора школи

Директора можуть посадити на 10 років

Максимальне покарання, яке загрожує директору – ув'язнення на строк від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, із конфіскацією майна.

До слова, завідувачка садочку на Харківщині організувала фіктивне працевлаштування осіб. Педагогиня отримувала зарплату за неіснуючих осіб. Її вже викрили правоохоронці та знайшли в її домі багато готівки. Деталі – читайте тут.