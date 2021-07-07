Місцеве видання повідомило, що він у 8 років закінчив школу, чим вже тоді привернув широку увагу багатьох бельгійських ЗМІ.

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А цього року 11-річний бельгієць успішно завершив трирічні курси протягом одного року, паралельно відвідуючи курси з отримання ступеня магістра.

Наймолодший випускник Лоран Саймонс перевищив досягнення інших студентів, отримавши найвищий за всіх рівень оцінки знань у 85%.



Лоран Саймонс в університеті / Фото The Brussels Times

Зазначимо, що хлопець розпочав курс фізики в університеті Антверпена у березні 2020 року.

Після завершення програми бакалавра він приступив до опанування знань на рівні master’s – магістра, при цьому приділяючи увагу як знанням з класичної механіки, так і квантовій фізиці.

Моя мета – це безсмертя. Я хочу отримати можливість замінити якомога більше частин тіла механічними частинами. Я вже намітив шлях до цієї мети. Квантова фізика, яка вивчає найменші частки, може бути початком у цій загадці,

– каже Лоран Саймонс.

Хлопець спочатку вступив до університету Ейндговену, коли йому було дев'ять років. Він міг стати наймолодшою ​​людиною, яка здобула диплом про вищу освіту, проте покинув його через незгоди з нідерландським університетом.

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