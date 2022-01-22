Бажання дитини навчатися залежить від похвали, – вчені провели дослідження

Вчені провели дослідження, завдяки якому з’ясували, що бажання дитини вчитися залежить від похвали. Водночас мами, які мають стрес, гальмують розвиток своїх дітей.

Фахівці із Гарвардської вищої школи освіти Дана МакКоя та нейробіолог Чарльз Нельсон вивчали, чи здатні матері позитивно впливати на розвиток мозку немовляти.

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Мами з немовлятами проходили опитування, яке виявляло певні батьківські упередження та налаштованість. Також фахівці одразу визначали рівень стресу матерів та його вплив на дитину.

Як стрес у мами впливає на дитину

Попередні аналогічні дослідження вже довели, що материнський стрес негативно впливає на розвиток мозку немовляти, тож на цьому знову зосередили увагу.

Перший рік життя дитини — зазвичай дуже напружений час для батьків. Але якщо певний ступінь стресу є нормальним явищем, то високий його рівень гальмує розвиток нервової системи малюка,

– кажуть експерти.

Тобто якщо на матір тиснуть інші фактори, вона є емоційно нестабільною, тривожною, то це заважає дбати про дитину, своєчасно реагувати на її потреби, розвивати здорову прихильність.

Через це у немовлят формується недовіра до світу, вони менше цікавляться тим, що їх оточує, знижується допитливість, ініціативність. А тому діти отримують недостатньо інформації для нормального розвитку інтелекту.

Наслідки впливають і надалі. Згодом такі дошкільнята більше страждають від тривоги сепарації. Страхи впливають на здібності до навчання, зменшують стартові можливості у школі.

Бажання навчатися залежить від похвали

Якщо в матері високий рівень стресу, то активність мозку її дитини нижча, ніж в однолітків, у яких мами не мають таких проблем. Як доводить обстеження, такі немовлята краще почуваються на руках у мам, а відео їх не надто цікавить.

За словами вчених, підтримка та заохочення дитячих спроб пізнати світ переважує в малюка страх відірватися від мами.

Найкраще те, що будь-яку маму можна навчити вірити у зміни в дитині. Якщо жінкам пояснювали, що вони здатні суттєво вплинути на розвиток дитини, наочно демонстрували, наскільки може змінитися потенціал малюків,

– додають вони.

Так, матерям радять звертати увагу, приміром, на правильну форму похвали – реагувати на зусилля, а не на сталі якості.

Також дослідження довело, що додаткове навчання, скажімо, на курсах для вагітних, прищеплення майбутнім мамам установки на зростання тощо, повністю розв’язує проблему і дає змогу кожній дитині розвивати бажання пізнавати світ, а згодом – навчатися.