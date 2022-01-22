Фахівці із Гарвардської вищої школи освіти Дана МакКоя та нейробіолог Чарльз Нельсон вивчали, чи здатні матері позитивно впливати на розвиток мозку немовляти.

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Мами з немовлятами проходили опитування, яке виявляло певні батьківські упередження та налаштованість. Також фахівці одразу визначали рівень стресу матерів та його вплив на дитину.

Як стрес у мами впливає на дитину

Попередні аналогічні дослідження вже довели, що материнський стрес негативно впливає на розвиток мозку немовляти, тож на цьому знову зосередили увагу.

Перший рік життя дитини — зазвичай дуже напружений час для батьків. Але якщо певний ступінь стресу є нормальним явищем, то високий його рівень гальмує розвиток нервової системи малюка,

– кажуть експерти.

Тобто якщо на матір тиснуть інші фактори, вона є емоційно нестабільною, тривожною, то це заважає дбати про дитину, своєчасно реагувати на її потреби, розвивати здорову прихильність.

Через це у немовлят формується недовіра до світу, вони менше цікавляться тим, що їх оточує, знижується допитливість, ініціативність. А тому діти отримують недостатньо інформації для нормального розвитку інтелекту.

Наслідки впливають і надалі. Згодом такі дошкільнята більше страждають від тривоги сепарації. Страхи впливають на здібності до навчання, зменшують стартові можливості у школі.

Бажання навчатися залежить від похвали

Якщо в матері високий рівень стресу, то активність мозку її дитини нижча, ніж в однолітків, у яких мами не мають таких проблем. Як доводить обстеження, такі немовлята краще почуваються на руках у мам, а відео їх не надто цікавить.

За словами вчених, підтримка та заохочення дитячих спроб пізнати світ переважує в малюка страх відірватися від мами.

Найкраще те, що будь-яку маму можна навчити вірити у зміни в дитині. Якщо жінкам пояснювали, що вони здатні суттєво вплинути на розвиток дитини, наочно демонстрували, наскільки може змінитися потенціал малюків,

– додають вони.

Так, матерям радять звертати увагу, приміром, на правильну форму похвали – реагувати на зусилля, а не на сталі якості.

Також дослідження довело, що додаткове навчання, скажімо, на курсах для вагітних, прищеплення майбутнім мамам установки на зростання тощо, повністю розв’язує проблему і дає змогу кожній дитині розвивати бажання пізнавати світ, а згодом – навчатися.