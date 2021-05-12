Міжнародна організація опитала понад 16 тисяч студентів у віці від 18 до 21 року з 21 країни світу: США, Канада, країни Латинської Америки, Саудівська Аравія, країни Європи тощо.

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Чому молодь зараз вступає до університетів

Згідно з опитуванням, основною мотивацією є можливість отримати бажану роботу.

Результати опитування:

Кожен п’ятий з опитаних студентів вважає, що вища освіта розширює перспективи працевлаштування .

. Стільки ж хлопців та дівчат уже знають, яку кар’єру хочуть зробити, і що це неможливо без ступеня бакалавра чи магістра.

14% думають про збільшення рівня заробітку після завершення університету.

після завершення університету. Утім ще 7% вступають до вишів, бо так хочуть батьки .

. 5% — бо їм подобається студентське життя та соціалізація.

та соціалізація. Ще 4% навчаються в університеті виключно через те, що ніде працювати.

Як змінилося навчання у період пандемії

Цікаво, що багатьом студентам сподобався перехід на дистанційне навчання під час карантину. Так, 48% з них хочуть, щоб їхній університетський курс включав значно більше онлайн-навчання.

Проте противників дистанційки більше, ніж поціновувачів, зокрема у Мексиці, Бразилії, Індонезії, Малайзії. У цих країнах студенти стикалися з браком гаджетів та нерегулярним навчанням.

Борги за навчання

Третина опитаних студентів має борг або позику, пов’язану з оплатою навчання в університеті. Частина з них боїться, що ніколи не зможуть повернути ті гроші.

Окрім того, за кордоном дистанційна освіта не скрізь була безкоштовною для студентів, як в Україні. Так, довелося платити за онлайн-послуги більшості опитаних студентів у Саудівській Аравії, Індії, Туреччині та Канаді.

Через всі ці витрати 53% студентів довелося економити, зокрема кожен п’ятий економив навіть на харчуванні, а кожен сьомий – на лікуванні.

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Цікаво, що молодь сподівається компенсувати нинішні матеріальні труднощі в майбутньому, коли вища освіта допоможе знайти хорошу роботу. Так вважають 63% опитаних студентів. Проте у країнах Латинської Америки та в Росії більшість опитаних студентів вважають, що їхня країна є гіршим місцем для життя.

Сучасні студенти частіше мають тривожність

Пандемія спричиняє чимало переживань. Так, понад половина (56%) студентів з усіх опитаних країн заявляють, що їхнє психічне здоров’я постраждало протягом періоду COVID-19.

Наприклад, кожен сьомий юнак чи дівчина інколи мають думки про самогубство, а кожен дванадцятий вдається до самоушкоджень. 81% опитаних стверджують, що стрес і тривога зросли останнім часом.

Що загалом непокоїть сучасних студентів? Серед глобальних проблем найбільшою вони вважають зубожіння населення (27% опитаних) та недоступність якісних робочих місць (25%). Також молодь турбує екологія.