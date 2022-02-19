Батьківські збори у новому форматі: як їх можуть проводити вчителі в НУШ

Нова українська школа потребує оновленого формату батьківських зборів. Офіційних рекомендацій, як їх проводити, поки немає. Але вчителі вже діляться незвичними та цікавити форматами зустрічей з батьками.

Експертка, вчителька та фіналістка премії Global Teacher Prize Ukraine 2019 Наталія Гутарук виокремила дієві правила підготовки до батьківських зборів у стилі Нової української школи.

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Батьківські збори – це ефективна взаємодія

У НУШ є тріада гравців – учні + батьки + адміністрація. Щоб їх співпраця на батьківських зборах видалась успішною, треба продуктивно взаємодіяти з усіма членами команди. Універсальна порада для всіх учасників: хочете, щоб вас почули? Почуйте першими.

За словами вчительки, найважливіша функція батьківських зборів – командоутворююча. Інформативну, яка була до цього панівною, перебрали на себе соціальні мережі, тематичні шкільні чати у вайбері.

Під час пандемії батьки втратили звичну точку опори. Тож організатору батьківських зборів спершу треба надати можливість батькам озвучити все, що турбує, болить і викликає неприємні емоції. Знявши цю стресову ситуацію, сторони будуть здатні приймати продуктивні рішення.

Вчителька радить домовитися з батьками під час зборів бути "тут і зараз": аналізувати актуальні проблеми, а не те, що було місяць чи рік тому.

Встановіть правила, зокрема:

не переходити на особистості,

не обговорювати окремо взяту дитину.

А збори, де вам потрібна присутність усіх батьків одночасно, проводьте після особистого спілкування з мамами й татами. Навіть 5 – 7 хвилин персонального спілкування буває достатньо, а формат обирайте самі:

зустріч у ZOOM,

звичайний телефонний дзвінок,

спільна кава,

10 хвилин під час дороги на роботу тощо.

Дозвольте батькам спілкуватися між собою. Для цього перед зборами розставте парти в класі парами (на 4 місця кожна пара), а з приходом батьків поділіть їх на групи.

Після цього обов’язково озвучте умову: "Розмовляємо фактами". Оціночним судженням – "ні", емоціям – "ні". Кожна група батьків обирає спікера, який озвучить проблеми, називаючи факти,

– каже Наталія Гутарук.

Після озвучення вчитель може одразу прокоментувати або зробити помітку в блокноті, щоб дати зворотний зв’язок згодом. Про терміни домовляєтесь одразу.

Корисні поради для батьківських зборів

Міні-пам’ятка правил комунікації на батьківських зборах:

Факти, а не емоції.

Соціальна дистанція – не означає відстороненість. У жодному разі не відсторонюйтеся від проблем, а шукайте нові формати взаємодії.

Якісний і позитивний зворотний зв’язок.

Пропонуйте алгоритм дій та кроків наперед і давайте людям час. Батькам потрібно обговорити й обдумати почуте на зборах, провести трохи часу з цією інформацією, порадитись, а вже після прийняти власне рішення.

Якщо є проблемні питання – не бійтеся їх, а одразу обговорюйте. Проте маєте бути суворим модератором обговорення.

По-хорошому провокуйте батьків на озвучення власних способів вирішення ситуацій і конкретних проблем.

Озвучуйте, що відповідальність за результат рівноцінно розподілений між усіма учасниками освітнього процесу.

Цікаві вправи й форми роботи на батьківських зборах

Обговорення в стилі speed-dating

Напевно, ви чули про формат "швидких побачень" – коли кожні 3 – 7 хвилин люди послідовно пересідають від одного столика зі співбесідником до іншого. Ця вправа чудово працює на батьківських зборах.

Отож, поділіть батьків на 2 команди. Перша група пише на аркушах запитання, відповіді на які хоче отримати. Друга команда стає навпроти, це – відповідачі. Зазвичай, люди встигають за цей час поставити й обговорити 1 – 3 запитання.

Потім варто помінятися ролями. Так, за 7 хвилин батьки можуть отримати від інших відповіді.

Хтось із батьків вважає, що вчителька математики "не пояснює правила, і діти змушені шукати їх самостійно". У процесі хвилинного обговорення з іншими батьками з’ясовується, що інші діти не відчували нестачу пояснень із математики, і написали вчительці особисто, і вона все пояснила.

Плюси вправи:

Батьки діляться один із одним практичними кейсами вирішення проблем і спірних запитань. А вчитель під час такої вправи інтенсифікує спілкування, яке й так відбувалося б між батьками, але за межами школи і у вигляді пліток.

"Батьківський інсайт"

Цю вправу варто застосовувати в класі, де "назріла" дуже болюча проблема, і ви бачите, що батьки прийшли на зустріч, налаштовані вкрай рішуче.

Для участі у вправі потрібні двоє батьків. Перший отримує роль "Мами": "Уявіть, що ви прийшли до школи та маєте написати пояснювальну, чому ваша дитина пропустила навчальний день".

Другий із батьків отримує роль "Дитини": "Уявіть, що ви – стурбована дитина 2 років, яка плаче і якій дискомфортно. Вона постійно щось хоче: їсти, спати, дивитись книжку".

"Мама" отримує завдання: "Ви маєте одночасно розказувати дитині казку, писати пояснювальну і їсти яблуко". Коли дія починається, "Дитина" має додатково заважати матусі.

Плюси вправи:

Несподівано для себе батьки отримують візуалізацію, в якій ситуації опинились їхні діти. Сучасним школярам одночасно потрібно встигати навчатись і виконувати гору "домашок", займатись в гуртках, створювати проєкти тощо.

Тому якщо комусь із батьків видавалось, що дитина "недопрацьовує" в певному предметі, не завжди показує хороші результати – зможуть оцінити стрес від мультитаскінгу.

Чергуйте різні формати спілкування з батьками

Індивідуальні зустрічі з батьками

Проблеми конкретного учня ніколи не слід виносити на загальні батьківські збори – для цього існують зустрічі індивідуальні зустрічі з батьками.

Мами й тата можуть дізнатись про індивідуальні досягнення дитини та успішність (і прогрес) із різних дисциплін, вектори навчального і творчого зростання. Варто обговорити і те, як комунікує дитина.

Я наполягаю на тому, щоб батьки під час індивідуальних вражень заговорили першими та озвучили хвилювання, плани, побажання на майбутнє. А вчитель, в свою чергу, називатиме реальні факти про успішність, зони росту,

– пояснює Наталія Гутарук.

Такі зустрічі – найкраща можливість для батьків зрозуміти свою дитину краще. Вчитель може їм донести і хороші, й тривожні моменти, яких вони, можливо, вдома не бачать.

Неформальне спілкування з батьківським колективом

До неформального спілкування можна віднести тренінги для батьків у школах, дні відкритих дверей. Ось ми, наприклад, кілька разів на рік влаштовуємо "Родинний день у школі", де батьки проводять з дітьми всі 6 уроків та активно залучені в процес.

Батьківські збори: командоутворюючі або настановчі

Загальні настановчі збори можна проводити на початку шкільного року, – окремо для батьків початкової чи старшої школи або ж за паралелями класів. Обговорюються правила, цілі, відбувається сесія "Запитання-відповіді".

Про командутворюючий формат батьківських зборів ми говорили вище: наважтеся спробувати кілька ігор, і ви переконаєтесь, що батьківські збори можуть бути значно більш конструктивними.