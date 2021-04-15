На думку експертів, фінансові теми досі залишаються табу для багатьох дорослих людей. Самі ж діти часто соромляться запитувати про те, що їх турбує.

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Чому важливо обговорювати фінансові теми з дітьми

Директорка з питань освіти та комунікацій Марісса Соллоуз наполягає, що саме батьки повинні бути ініціаторами подібних розмов. Як тільки практика обговорень фінансових питань стане звичною, діти перестануть боятися спілкуватися про гроші.

Чим більше ми можемо вести відкритих і чесних бесід, тим краще навчаємося самі, тим більше допомагаємо дітям у формуванні здорових фінансових звичок,

– наголошує Соллоуз.

Опитування Організації економічного співробітництва та розвитку від 2020 року показало, що підлітки, які говорили про гроші зі своїми батьками бодай раз на тиждень, отримували значно вищі показники рівня фінансової грамотності, ніж ті, хто цього не робив.

Соллоуз пропонує розпочинати розмовляти якомога швидше, при цьому не потрібно бути фінансовим експертом чи складати цілі плани уроків, щоб навчити своїх дітей.

На думку експертки, розмовляти з дітьми про гроші треба регулярно, і таким чином можна буде підготувати їх до дорослого життя якнайкраще.