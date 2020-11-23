Більшість батьків і вчителів вважають, що в школах треба викладати сексуальну освіту. І особливо важливо організовувати такі уроки для учнів початкових класів.

Про це йдеться у дослідженні аналітичного центру Cedos у партнерстві з агенцією Info Sapiens на замовлення Фонду ООН та за підтримки МОН, повідомляє UNFPA.

Цікаво Скандали в школах, навчання під час карантину та зарплати вчителів: підсумки тижня в освіті

Результати дослідження

Дослідження показує, що майже 84 % батьків та вчителів вважають, що в школах має бути сексуальна освіта. Лише підтримують ідею статевого виховання учнів ще 60 % батьків і вчителів. Водночас 8 % і 9 % виступають проти цього.

Найбільше вчителі і батьки підтримують початок сексуального виховання з 1 та 5 класу. Так, з першого класу це робити пропонують лише 16 % педагогів та 12 % батьків, з 5 класу — 18 % та 25 % відповідно.

Як викладати сексуальну освіту в школі? Найпопулярніші ідеї щодо таокго навчання – це лекції спеціалістів (медиків чи інших експертів). Їх підтримують 47 % батьків та 58 % вчителів. Також близько 40 % вчителів впевнені у власних знаннях з тем сексуальної освіти та можуть обговорювати їх з учнями.



Хто б мав розповідати дитині про сексуальне виховання / Інфографіка UNFPA

Більшість батьків та вчителів позитивно ставляться до неформальної комплексної сексуальної освіти в родині та на позашкільних заходах. 89 % батьків та 92 % вчителів вважають, що сім’я має займатися сексуальним вихованням дітей.

Стереотипи батьків та вчителів про сексуальну тему:

65% батьків та 63% вчителів вважають, що якщо дівчина носить коротку спідницю та яскравий макіяж, цим вона спонукає хлопців до залицянь;

44% батьків та 36% вчителів заявили, що нетрадиційна орієнтація потребує лікування;

31% батьків та 33% вчителів заявили, що аборт в Україні має бути заборонений;

30% батьків та 31% вчителів вважають, що наявність декількох сексуальних партнерів – це розбещеність;

35% батьків та 23% вчителів думають, що обговорення питань контрацепції підштовхує дітей до початку сексуального життя;

27% батьків та стільки ж вчителів запевняють, що займатися сексом до шлюбу – це соромно;

26% батьків та 19% вчителів сказали, що ВІЛ-позитивні діти не повинні навчатися разом з іншими дітьми.



Чи підтримують батьки сексуальну освіту / Інфографіка 24 каналу

Додамо, що в Україні запустили волонтерський навчальний проєкт з безпеки та початку сексуальної освіти для дітей віком від 4 до 9 років під назвою "Я й ЦЕ".

Щовівторка на ютуб-каналі з’являтимуться нові серії. Всього заплановано 9 серій, які варто переглядати батькам разом з дітьми. Адже важливо отримати відповіді на запитання в зрозумілій формі і проговорити їх з дитиною.