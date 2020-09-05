У США 1 вересня пройшло не зовсім традиційно через пандемію. А учні повертаються в класи в різні дати. Проте навіть це не змусило американській батьків вчергове провести чудову традицію – зробити оригінальні фото.

Відомо, що американські сім’ї щороку роблять чарівні фотографії, присвячені початку нового навчального року. І у 2020 році ці світлини були особливі, передає 24 канал.

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Оскільки в цьому році в США більшість шкіл буде працювати у змішаному форматі навчння, а дітям доведеться дотримуватися необхідних заходів безпеки, то фото до 1 вересня були дещо іронічними.

Так, тепер батьки на них радіють з шампанським, а публікують світлини школярів в масках, захисних костюмах, або піжамах для домашнього навчання.

Ось кілька фотографій, які чудово описують шаленство нового навчального року.

Там перше фото показує трьох дітей, які йдуть до школи у захисних костюмах і масках. Надпис на табличці: "Перший день школи".



А на цій світлині діти перейшли на дистанційне навчання, тож перший день занять почали в піжамах.



А на наступному фото один з хлопців почав навчання в першому класі, а його молодший брат — в класі підготовки до школи. Обидва будуть навчатися вдома, що негативно позначилося на бізнесі їхньої мами і вона тепер просить допомоги.



Четверте фото показує, що діти теж намагаються звикнути до нової реальності. Напис на табличці: "Щось типу як нібито перший день в школі, чи що". Очевидно, що ці діти теж будуть вчитися віддалено.



А п'яте фото теж показує дітей, які готові повернутися до школи, проте цього року навчання буде дистанційним. І діти вже стомилися від віртуальної школи і хочуть побачитися з друзями.



А останнє фото показує братів, які нарешті йдуть до школи після карантину та канікул. Напис на табличці: "Після 160-денної перерви ми повертаємося до школи".



До слова, в Україні навчальний рік розпочався 1 вересня, проте коронавірус вже змусив кілька шкіл закритися або перейти на дистанційне навчання. Які школи закрилися через виявлення захворювання COVID-19 у учнів чи вчителів – читайте у матеріалі.