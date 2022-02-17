Через завеликі тарифи на комунальні послуги, приватним садочкам та школам доведеться збільшувати оплату за навчання вихованців.

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Як зросли тарифи для приватних закладів

Керівник одного з приватних навчальних комплексів Марія Дідич поскаржилася, що у порівнянні з січнем минулого року тарифи на комунальні послуги зросли вп'ятеро.

Наприклад, якщо за січень 2021 року заклад в загальному заплатив за комунальні послуги близько 78 тисяч, то ціна за січень 2022 року склала понад 400 тисяч гривень.



Марія Дідич показали тарифи на комуналку / Фото Олени Буйневич

До чого призведе зростання тарифів

Олена Буйневич наголосила, що це може призвести до того, що батьки змушені будуть забирати дітей з приватних закладів освіти, що збільшить чергу у державні дитячі садки.

Посадовиця зазначає, що ці заклади суттєво зменшують навантаження на міські інфраструктури, тож, на її думку, тарифи для них мають бути такими ж, як і для муніципальних.

Тарифи на комунальні послуги є непосильними. Вони так чи інакше змусять власників підняти вартість навчання і сотні тисяч вихованців по країні покинуть ці установи, бо платити батьки не зможуть,

– написала Буйневич.

За її словами, якщо загубиться приватний сектор (зокрема, батьки не зможуть потягнути оплату), то міста отримають хвилю зростання черг та навантаження класів.

До слова, зі своєї кишені вчитель часто змушений оплачувати придбання канцелярії, нових підручників, друк тощо. Як педагогу боротися з поборами у школі – читайте у статті.

Текст публікації Олени Буйневич:

Ситуація з приватними садочками і школами має привернути увагу нашого міністерства, профільного комітету, освітніх управлінців усіх рівнів. Так, міський департамент не «опікується» приватниками. Але приватники опікуються міськими дітьми.

Наводжу приклад Марії Дідич – рахунки вбивчі… Я не можу спостерігати осторонь, бо приватні школи і садки надають освітні послуги тисячам дітей. Тарифи на комунальні послуги є непосильними.

Вони так чи інакше змусять власників підняти вартість навчання і сотні тисяч вихованців по країні покинуть ці установи, бо платити батьки не зможуть. Ми скорочуємо черги до садків (принаймні, результат в 10 разів є показовим), ці заклади суттєво зменшують навантаження на міські інфраструктури і їх заслуга в цьому теж є.

На мою думку, тарифи для них мають бути такими ж, як і для муніципальних. Загубиться приватний сектор – не потягнуть батьки оплату, міста отримають хвилю зростання черг та навантаження класів.