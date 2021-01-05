Після успішного тестування електронних журналів та щоденників Міносвіти розпочало безкоштовно поширювати сервіс серед шкіл, які ним ще не користувалися. Тому батьки також зможуть отримати доступ до цих сервісів.

У Міністерстві освіти наголосили, що ті школи, які вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватись ними, повідомляє пресслужба відомства.

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Але, як додали у МОН, варто створити їх зв’язок із системою АІКОМ, де будуть акумулюватись дані про успішність навчання всіх учнів.

Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультації щодо підключення сервісу. Це лише перший крок до розширення функціональних можливостей системи АІКОМ,

– зазначив заступник міністра освіти з питань цифровізації Артур Селецький.

За його словами, сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок, зокрема:

дані про учнів;

розклад уроків;

списки відвідування;

домашні завдання тощо.

Ця інформація буде вноситися вчителями, але й батьки та учні за допомогою логіна й пароля зможуть отримати доступ до неї.

Зокрема, батьки онлайн в електронних щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

Як школі підключитися до електронного журналу

Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу ДНУ "Інститут освітньої аналітики"(ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням потрібної інформації:

регіон (область);

місто/ОТГ;

назва закладу освіти з вказанням його ID у системі ДІСО;

ЄДРПОУ закладу освіти;

ПІБ відповідальної особи (адміністратора);

електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);

телефон відповідальної особи (адміністратора).

Крок 2. ДНУ "Інститут освітньої аналітики" розглядає звернення, створює в електронному журналі адміністратора для даної школи з відповідними правами доступу.

Крок 3. Система е-журналу автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.

Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.

Відомо, що за перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.