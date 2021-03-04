В робочому зошиті до підручнику з предмету “Людина і світ” для 4 класу інформацію про Антарктиду подають через призму досягнень російських полярників. Так, в одному з домашніх завдань учням розповідають історію російської станції "Восток".

Одна з мам учнів 4 класу Наталія Сашків поділилася домашнім завданням дитини про російську станцію.

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Жінка наголосила, що поки вона разом з сином стежить за подіями, які вселяють надію, що Україна – сильна і потужна держава, в програмі 4 класу дітям розповідають про досягнення російських полярників.

Немає ні слів, ні коментарів. МОН не в курсі, що у нас є українська науково-дослідна станція імені Вернадського? Кого ви виховуєте? Громадян якої країни?",

– пише Наталія Сашків.

Обурена мама прикріпила фото з зошиту з уроком №2, де дітям розповідають про Антарктиду на тлі історії про російську станцію "Восток".



Інші користувачі соцмережі підтримують маму учня. Вони також обурені таким завданням в зошиті до українського підручника:

“З пристойної кількості станцій обрали саму "достойну" – російську. Не саму сучасну, штатівську, не австралійців, у яких унікальні екопрограми там розробляються, чи бразильську, де досліджують птахів та звірів, а саме цю. "Братську".

“Країна подвійних стандартів та лицемірства. Можливо МОН таким чином демонструє свою лояльність “північним хазяєвам”.

Проте згодом в коментарях надіслали фото уроку №6 з цього зошиту, де написана інформація і про нашу станцію Вернадського.



Зазначимо, що 6 лютого 1996 року над антарктичної станцією, яка отримала назву "Академік Вернадський", замайорів прапор України. Там вже 25 років проводять дослідження українські вчені та полярники.