Батьки не здали гроші на чайник у школу, їх доньці заборонили брати з нього воду: деталі

У соцмережах активно обговорюють ситуацію, коли в школі мама зібрала гроші на чайник для класу. Батьки однієї учениці не здали гроші, через що вчителька заборонила школярці набирати воду з нього.

Співзасновниця громадського об’єднання "Батьки SOS" Альона Парфьонова пояснила, що з цим інцидентом не так із погляду закону та як діяти батькам у подібній ситуації.

Читайте також У Криму вчительку вигнали зі школи, бо вона поскаржилася на низьку зарплату

Що відомо про ситуацію з чайником у школі

Про ситуація стало відомо з публікації у фейсбуку спільноти "Батьки SOS".

На Полтавщині у школі одна мама зібрала по 50 гривень з кожної дитини на чайник. Але одна сім’я через фінансове становище не змогла здати гроші. Тому класна керівничка заборонила дитині набирати воду.

На це звернули увагу інші користувачі соцмережі, обурені несправедливістю і жорстокістю щодо дитини. Експертка Альона Парфьонова також зазначила, що вона не розуміє, як доросла людина, вчителька змогла так вчинити щодо дитини.



Скриншот посту з групи "Батьки SOS"

Що тут не так

Вона наголосила, що у цій ситуації є кілька порушень.

Перше, на що варто звернути увагу, – це наказ МОН від 2016 року, за яким у школах не дозволяється використовувати електрочайники, електроплитки, кип’ятильників за винятком спеціально обладнаних приміщень.

За словами Парфьонової, вчителька, яка дозволила батькам принести цей чайник, однозначно порушила ці правила, хоча щороку підписувала наказ про правила пожежної безпеки.

Водночас мати, яка вирішила принести чайник у школу, зайнялась самоуправством. Бо школа – це комунальний заклад, а не власність мами. Вирішувати, що саме купувати та приносити в школу – батьки не можуть,

– запевняє експертка.

Друге, на що варто звернути увагу, – це збір коштів у школі. Адже це така собі примусова благодійність.

"Те, що суми благодійних внесків не можуть бути збором грошей та ще й у визначеній сумі – це очевидно. Школа має свій спецрахунок, і за бажанням батьки особисто та з визначенням цільового внеску через банк можуть перерахувати будь-яку фінансову допомогу", – наголошує Парфьонова.

До теми У США другокласницю вигнали з християнської школи, бо вона зізналася у почуттях до дівчини

А також тут є цькування – учителька чи то свідомо, чи через будь-які інші обставини порушила наказ щодо запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

Зокрема, жорстоке поводження з дітьми з боку вчителів виявляється у наступному:

приниженнях чи битті;

коли дітей ставлять у куток;

роздяганні дитини перед іншими як способу покарання, розбещенні;

нагадуванні про недоліки дитини, особливості сім’ї, сімейні події, про які вчителю стало відомо;

непосильній праці;

ігноруванні фізичних потреб дитини (заборона піти до туалету);

підвищеному тоні, крику, необґрунтованих чи неадекватних оцінках;

суворій дисципліні, яка тримається на страху, а не на інтересі до навчання;

авторитаризмі, вимогах без пояснень;

недоцільних вимогах до зовнішнього вигляду дитини (зачіски, форми).

Що у таких випадках робити батькам

Якщо батьки стикаються з подібними ситуаціями неправомірної вимоги здавати до школи гроші, та ще й із явними ознаками порушення чинного законодавства, то вони мають звернутися до директора.

Адже часто адміністрація закладу не підтримує таку самодіяльність та не знає, що в окремому класі є такий випадок. Керівник закладу однозначно проведе роз’яснювальну роботу з колективом для уникнення надалі таких конфліктів,

– наголосила експертка.

Якщо ж адміністрація закладу не відреагує належно – треба звертатися до управління чи департаменту освіти. Але якщо це лише загострює конфлікт, тоді варто звернутись із заявою до освітнього омбудсмена.