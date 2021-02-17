Батьки не здали гроші на чайник у школу, їх доньці заборонили брати з нього воду: деталі

Джерело:Нова українська школа
У соцмережах активно обговорюють ситуацію, коли в школі мама зібрала гроші на чайник для класу. Батьки однієї учениці не здали гроші, через що вчителька заборонила школярці набирати воду з нього.
Співзасновниця громадського об’єднання "Батьки SOS" Альона Парфьонова пояснила, що з цим інцидентом не так із погляду закону та як діяти батькам у подібній ситуації.
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Про ситуація стало відомо з публікації у фейсбуку спільноти "Батьки SOS".
На Полтавщині у школі одна мама зібрала по 50 гривень з кожної дитини на чайник. Але одна сім’я через фінансове становище не змогла здати гроші. Тому класна керівничка заборонила дитині набирати воду.
На це звернули увагу інші користувачі соцмережі, обурені несправедливістю і жорстокістю щодо дитини. Експертка Альона Парфьонова також зазначила, що вона не розуміє, як доросла людина, вчителька змогла так вчинити щодо дитини.
Скриншот посту з групи "Батьки SOS"
Вона наголосила, що у цій ситуації є кілька порушень.
За словами Парфьонової, вчителька, яка дозволила батькам принести цей чайник, однозначно порушила ці правила, хоча щороку підписувала наказ про правила пожежної безпеки.
Водночас мати, яка вирішила принести чайник у школу, зайнялась самоуправством. Бо школа – це комунальний заклад, а не власність мами. Вирішувати, що саме купувати та приносити в школу – батьки не можуть,
– запевняє експертка.
"Те, що суми благодійних внесків не можуть бути збором грошей та ще й у визначеній сумі – це очевидно. Школа має свій спецрахунок, і за бажанням батьки особисто та з визначенням цільового внеску через банк можуть перерахувати будь-яку фінансову допомогу", – наголошує Парфьонова.
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Зокрема, жорстоке поводження з дітьми з боку вчителів виявляється у наступному:
Якщо батьки стикаються з подібними ситуаціями неправомірної вимоги здавати до школи гроші, та ще й із явними ознаками порушення чинного законодавства, то вони мають звернутися до директора.
Адже часто адміністрація закладу не підтримує таку самодіяльність та не знає, що в окремому класі є такий випадок. Керівник закладу однозначно проведе роз’яснювальну роботу з колективом для уникнення надалі таких конфліктів,
– наголосила експертка.
Якщо ж адміністрація закладу не відреагує належно – треба звертатися до управління чи департаменту освіти. Але якщо це лише загострює конфлікт, тоді варто звернутись із заявою до освітнього омбудсмена.