Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні є можливість здобувати середню освіту в школі і в традиційній, і дистанційній, або ж екстернатній чи домашній формі. Батьки можуть обирати будь-яку з цих форм навчання.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу 1+1.

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Шмигаль також нагадав, що в новому навчальному році продовжуватимуть транслювати телевізійні уроки, щоб діти в сільській місцевості могли здобувати знання і пройти навчання дистанційно.

Окрім того, за його словами, з державного бюджету регіонам виділяють освітню субвенцію, тому місцева влада зможе закупити засоби індивідуального захисту й антисептики.

"Якщо таких коштів не вистачає, Кабмін готовий виділити їх додатково або зробити перерозподіл за заявою відповідних власників таких навчальних закладів", – додав Шмигаль.



Правила роботи працівників освітніх закладів на період карантину / Інфографіка 24 каналу

Він заявив, що уряд все контролює. Зокрема, відповідні комісії перевіряли школи протягом двох попередніх тижнів і продовжать контролювати ситуацію й надалі.

Додамо, що сьогодні, 1 вересня, в школах України починається новий навчальний рік. Проте через пандемію COVID-19 формат освітнього процесу дещо змінився, зокрема у "червоних" зонах навчання не розпочалося, або розпочалося лише дистанційно.

Виші можуть працювати в "помаранчевій" зоні в мінігрупах

Шмигаль наголосив, що вищі навчальні заклади працюватимуть так само, як середні й дошкільні, однак якщо виш перебуватиме в "помаранчевій зоні", там буде заборонено навчання в групах, де понад 20 осіб.

Як відбуватимуться навчання у вишах? Кабмін дозволив університетам самостійно обиратимуть формат навчання для студентів з 1 вересня. Зокрема, освіта можу проводитися очно, дистанційно або у змішаній формі.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що почати заняття в університетах для курсів бажано в різні дати.