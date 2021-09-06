Тому лікарка-інфекціоністка вищої категорії та членкиня правління ГО "Батьки за вакцинацію" Надія Дребот заявляє, що батьки мають право вимагати, щоб вихователь та вчитель були вакциновані.

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Інфекціоністка вважає, що драматизують необхідність щеплення ті, хто вірить в антивакцинальні міфи.

"Зараз відбувається деяке нагнітання перед початком навчального процесу у школах. До нього підключилась дуже велика частина вчителів, які, на жаль, не мають базових знань. Здавалося б, достатньо подивитись на своїх колег, які вакциновані, захищені, готуються до навчального процесу", – каже Надія Дребот.

За її словами, діти не повинні стати заручниками невігластва вчителя.

Як батьки можуть довірити дитину – а особливо з групи ризику (з бронхіальною астмою, цукровим діабетом, вродженою вадою серця, з неврологічними захворюваннями) – невакцинованому вчителю? Батьки мають право вимагати, щоб вихователь, вчитель був щеплений,

– запевняє лікарка.

Дребот вважає, що навіть коли діти залишаються вдома на індивідуальному навчанні, то батьки не повинні пускати до себе додому невакцинованого педагога.

Інфекціоністка порівняла цю ситуацію з правилами на дорозі.

"Розумієте, якщо ми кажемо, що на червоне світло дорогу не переходимо, то і не повинні переходити. Так і тут. Вакцина – це єдиний запобіжник. Лікування від коронавірусу не існує. Як себе поведе коронавірусна інфекція у кожної конкретної людини, невідомо" – підкреслила лікарка.

Надія Дребот додала, що супутні захворювання у жодному разі не є показаннями не робити щеплення. "До прикладу, діабет чи бронхіальна астма, – це якраз показання до вакцинації, адже найтяжче COVID-19 переносять саме люди з такими захворюваннями", – додала вона.

Як відбувається навчання у школі

У школі учні початкової школи навчаються без масок. А старші учні надягають маски тільки на перервах. Вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.



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