Батьки запевняють, що українська мова є основною мовою навчання в садочках та школах Києва та інших міст. Але неформально діти продовжують говорити російською мовою, навіть у садочку чи школі.
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У результаті діти погано знають українську мову. Засновник ініціативи Андрій Ковальов розповів, що його 3,5-річний син Матвій розмовляє українською мовою, іноді слухає англійську, водночас російську він практично не розуміє.
"Ми (батьки Матвія, – 24 канал) виростали в російськомовному середовищі і нашою основною мовою спілкування до 2005 року була російська. Це змінилося після Помаранчевої революції, ми поступово перейшли на українську і вирішили, що для наших дітей основною мовою спілкування буде українська, другою – англійська", – розповідає тато.
Андрій з дружиною Іриною та сином Матвієм / Фото з його фейсбук-сторінки
За його спостереженнями, на дитячих майданчиках з дітьми до 5 років 15 – 20% батьків вже говорить українською, але це досі мало.
Цікава ідея, як навчити дітей спілкуватися українською
Андрій Ковальов розповів, що минулого року Матвій пішов до дитячого садка. І хоча українська мова є основною мовою навчання в садочках та школах, починаючи з першого дня в садочку, більшість дітей говорило російською.
Українська стає мовою навчання та тією мовою, якою звертається вихователь до дітей, російська – мовою неформального спілкування дітей між собою та коли діти звертаються до вихователів. З 10 дітей у групі українська є основною для 2, інші 8 дітей розмовляють вдома російською,
– наголосив тато.
Тому вони поговорили з батьками інших дітей та запропонували навчати малечу розмовляти українською в садочку. Так з’явилася ініціатива про щотижневий "день української мови".
Зокрема, тепер:
- батьки протягом цього дня з ранку до вечора спілкуються з дітьми українською та підтримують намагання дітей говорити українською вдома.
- мультфільми, музика, книжки в цей день також українською.
- вихователі ненав’язливо виправляють дітей, коли вони говорять щось російською ("А ти знаєш як це буде українською?", "А можеш повторити те, що ти сказав українською?" т.д.).
Що змінилося в садочку
За словами Ковальова, всі батьки сприйняли цю ініціативу позитивно або нейтрально, негативу не було. Вже триває другий місяць “дня української мови” і вже помітно перші позитивні результати:
- майже всі батьки намагаються в цей день з дітьми практикувати українську,
- деякі діти почали самі нагадувати батькам, що в цей день треба говорити українською,
- дітям стало простіше говорити між собою державною мовою,
- деякі батьки після запуску днів української мови сказали, що давно думали про те, щоб більше з дітьми говорити українською, але якось не наважувались.
До слова, у Києві організовують безкоштовний курс української мови, який триватиме один місяць. "Мовомаратон" приурочили до 30-ї річниці Незалежності України. Для чого цей марафон та як допоможе перейти на українську – читайте у статті.