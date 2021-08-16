Батьки запевняють, що українська мова є основною мовою навчання в садочках та школах Києва та інших міст. Але неформально діти продовжують говорити російською мовою, навіть у садочку чи школі.

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У результаті діти погано знають українську мову. Засновник ініціативи Андрій Ковальов розповів, що його 3,5-річний син Матвій розмовляє українською мовою, іноді слухає англійську, водночас російську він практично не розуміє.

"Ми (батьки Матвія, – 24 канал) виростали в російськомовному середовищі і нашою основною мовою спілкування до 2005 року була російська. Це змінилося після Помаранчевої революції, ми поступово перейшли на українську і вирішили, що для наших дітей основною мовою спілкування буде українська, другою – англійська", – розповідає тато.



Андрій з дружиною Іриною та сином Матвієм / Фото з його фейсбук-сторінки

За його спостереженнями, на дитячих майданчиках з дітьми до 5 років 15 – 20% батьків вже говорить українською, але це досі мало.

Цікава ідея, як навчити дітей спілкуватися українською

Андрій Ковальов розповів, що минулого року Матвій пішов до дитячого садка. І хоча українська мова є основною мовою навчання в садочках та школах, починаючи з першого дня в садочку, більшість дітей говорило російською.

Українська стає мовою навчання та тією мовою, якою звертається вихователь до дітей, російська – мовою неформального спілкування дітей між собою та коли діти звертаються до вихователів. З 10 дітей у групі українська є основною для 2, інші 8 дітей розмовляють вдома російською,

– наголосив тато.

Тому вони поговорили з батьками інших дітей та запропонували навчати малечу розмовляти українською в садочку. Так з’явилася ініціатива про щотижневий "день української мови".

Зокрема, тепер:

батьки протягом цього дня з ранку до вечора спілкуються з дітьми українською та підтримують намагання дітей говорити українською вдома.

мультфільми, музика, книжки в цей день також українською.

вихователі ненав’язливо виправляють дітей, коли вони говорять щось російською ("А ти знаєш як це буде українською?", "А можеш повторити те, що ти сказав українською?" т.д.).

Що змінилося в садочку

За словами Ковальова, всі батьки сприйняли цю ініціативу позитивно або нейтрально, негативу не було. Вже триває другий місяць “дня української мови” і вже помітно перші позитивні результати:

майже всі батьки намагаються в цей день з дітьми практикувати українську,

деякі діти почали самі нагадувати батькам, що в цей день треба говорити українською,

дітям стало простіше говорити між собою державною мовою,

деякі батьки після запуску днів української мови сказали, що давно думали про те, щоб більше з дітьми говорити українською, але якось не наважувались.

До слова, у Києві організовують безкоштовний курс української мови, який триватиме один місяць. "Мовомаратон" приурочили до 30-ї річниці Незалежності України. Для чого цей марафон та як допоможе перейти на українську – читайте у статті.