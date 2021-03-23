На офіційному порталі Президента України з'явилася петиція, у якій батьки вимагають, аби їм виплачували гроші під час дистанційного навчання. Зокрема, вони хочуть отримувати 35% вчительської зарплати, бо допомагають дітям у навчанні.

Освітній експерт зазначає, що за час роботи з дитиною держава має компенсувати одному з батьків майже 81 копійку за кожну годину.

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У петиції йдеться про те, щоб доплачувати батькам за навчання своїх же дітей, якщо вони на дистанційці щонайменше один тиждень, мінімум 35% від ставки вчителя.

Станом на 15: 00 23 березня за петицію проголосували лише 23 особи. Автор петиції – Удот Богдан Анатолійович.

Додамо, що петицію на своїй сторінці у фейсбуці прокоментував освітній експерт Володимир Онацький. Він порахував скільки отримають батьки, якщо петиція набере потрібну кількість голосів.

Експерт каже, що автор петиції правий, адже при дистанційному навчанні батькам доводиться більше уваги приділяти своїм дітям. І вони заслуговують на компенсацію з боку держави.

Покопирсаємось в учительському гаманці. Учителю-початківцю нараховують зарплату 6000 гривень на місяць, після сплати податків він отримає за проведених 72 уроки з 30 учнями 5000 гривень. Отже, за навчання одного учня на одному уроці педагог отримує 2 гривні 31 копійку,

– пояснив експерт.

Виходить, що за час роботи батька з дитиною держава має компенсувати йому майже 81 копійку за кожну годину.

Онацький каже, що автор петиції погоджується з тим, що вчителю потрібно все-таки щось заплатити за роботу і претендує лише на 35%.



До слова, через збільшення кількості випадків коронавірусу багато українських школярів пішли на канікули або вчаться дистанційно. Наприклад, частину школярів вже перевели на онлайн-навчання в Івано-Франківській, Закарпатській, Сумській, Київській, Львівській та інших областях.