Що раніше казав Шкарлет
28 травня міністр освіти заявив, що учні зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними та іншими порушеннями мають вчитися лише в спецшколах.
До теми Позиція МОН є дискримінаційною, – батьків обурили слова Шкарлета про освіту дітей з інвалідністю
Зокрема, мовилося про те, що діти мають навчатися не в інклюзивних класах, а у спеціальних школах. Але це суперечить законодавству, тож тепер МОН оприлюднило іншу позицію.
МОН змінило позицію
Тепер міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що він підтримує те, щоб батьки дітей з ООП мали право вибору навчального закладу.
За його словами, батьки учнів мають гарантоване право обирати:
- заклад освіти (інклюзивні класи в звичайних школах, наближених до місця проживання, або спеціальний заклад освіти),
- освітню програму,
- вид і форму навчання дітей відповідної освіти.
На його думку, тема спеціальної освіти є чутливою, і тут неприйнятні жодні маніпуляції. А будь-які адміністративні рішення місцевих органів з цих питань потребують орієнтування на інтереси дітей.
Міністр зазначив, що, наприклад, Закарпатська область закрила всі заклади спеціальної освіти, але такого не може бути.
Батьки учнів мають право вибору вчити дітей у звичайній школі, в інклюзивних класах чи в спеціальній школі, де працюють висококваліфіковані спеціалісти. Основа забезпечення якісного навчання для дітей з ООП – це право мати вибір. Саме така позиція МОН,
– наголосив Шкарлет.
У МОН додали, що станом на цей рік інклюзивні класи були організовані в 43% шкіл. Кількість класів становила понад 18 тисяч, де навчається понад 25 тисяч учнів з особливими освітніми потребами.
До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.