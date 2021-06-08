Що раніше казав Шкарлет

28 травня міністр освіти заявив, що учні зі сліпотою, глухотою, інтелектуальними та іншими порушеннями мають вчитися лише в спецшколах.

До теми Позиція МОН є дискримінаційною, – батьків обурили слова Шкарлета про освіту дітей з інвалідністю

Зокрема, мовилося про те, що діти мають навчатися не в інклюзивних класах, а у спеціальних школах. Але це суперечить законодавству, тож тепер МОН оприлюднило іншу позицію.

МОН змінило позицію

Тепер міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що він підтримує те, щоб батьки дітей з ООП мали право вибору навчального закладу.

За його словами, батьки учнів мають гарантоване право обирати:

заклад освіти (інклюзивні класи в звичайних школах, наближених до місця проживання, або спеціальний заклад освіти),

освітню програму,

вид і форму навчання дітей відповідної освіти.

На його думку, тема спеціальної освіти є чутливою, і тут неприйнятні жодні маніпуляції. А будь-які адміністративні рішення місцевих органів з цих питань потребують орієнтування на інтереси дітей.

Міністр зазначив, що, наприклад, Закарпатська область закрила всі заклади спеціальної освіти, але такого не може бути.

Батьки учнів мають право вибору вчити дітей у звичайній школі, в інклюзивних класах чи в спеціальній школі, де працюють висококваліфіковані спеціалісти. Основа забезпечення якісного навчання для дітей з ООП – це право мати вибір. Саме така позиція МОН,

– наголосив Шкарлет.

У МОН додали, що станом на цей рік інклюзивні класи були організовані в 43% шкіл. Кількість класів становила понад 18 тисяч, де навчається понад 25 тисяч учнів з особливими освітніми потребами.

До слова, уряд планує скасувати проходження обов’язкової комісії для отримання дозволу на навчання дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю в спеціальних школах.